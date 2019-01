A megye értékeiről vetélkedett ötven diák

A Felpécért Alapítvány által szervezett vetélkedőn hat település tizenkét csapata vett részt ötven diákkal.

„A vetélkedő azért jelentős esemény a falu életében, mert a tizenkilencedik század végén született egy helyi balladánk, amely egy tragikus sorsú felpéci leányról, Dely Máriról szól, amit feladatunk, hogy tovább éltessünk."Ezeket a mondatokat Dombi Alajosné, a Felpécért Alapítvány kuratóriumának elnöke írta abban a pályázatban, amit a Nemzeti Kulturális Alaphoz küldtek támogatásért. Nyertek, így nemrégiben megvalósulhatott az a háromfordulós vetélkedő, amelyen hat település (Gyömöre, Győr, Győrszemere, Győrújbarát, Kajárpéc, Tét) tizenkét csapata ötven diákkal vett részt.– Fontosnak tartjuk mind a balladák, népdalok, mind pedig a megyei értékek, a megyerikumok megismertetését, népszerűsítését, annál is inkább, mert a mi balladánk is bekerült a megyei értéktárba – említette Dombi Alajosné.A vetélkedő első két fordulója írásbeli feladatokból állt. A kérdések a megyei értéktár kincseire, a megyerikumokra vonatkoztak. A válaszokhoz segítségül a résztvevők előadást hallhattak Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatótól, valamint a Dely Mári balladájából készült monodráma egy részletét Bodó Vera előadóművésztől. A döntőn Dely Mári balladája és más népdalok megszólaltatásában mérték össze tudásukat a diákok.– Csodálatos, szívet melengető érzés volt, amikor felpéci származású édesanyám születésnapján a verseny végén együtt énekelték el Dely Mári balladáját, amelynek valóságos történetét, változatait A vérző liliom című könyvemben dolgoztam fel – mondta lelkesen Lanczendorfer Zsuzsanna, a zsűri elnöke, aki több évig kutatta a népi alkotás különféle vonatkozásait.– Nincs boldogabb érzés, mint amikor az ember látja, hogy amit kutatott, tovább él és gazdagítja helyi kultúránkat, nyomot hagy az újabb nemzedékek életében, lelkében. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették.A Felpécért Alapítvány, Dombi Alajosné által szervezett rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alapon kívül az Agrárminisztérium és a megyei közgyűlés is támogatta. A minisztérium hungarikumbizottságának jóvoltából még egy megyei értéknapot szervezhetnek, amely alkalomból autóbuszos kirándulás keretében a program résztvevői meglátogatnak néhány megyerikumhelyszínt.