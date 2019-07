A Hópárduc címért dolgozik két győri mászó, már két csúcson túl vannak

Fogyni az erőhöz, erősödni a súlyhoz

Az év mászása

A halál mindig jelen van

Egy hegymászó csak és kizárólag akkor képes sikereket elérni, ha gyors és jó döntéseket tud hozni. Ezt a hétköznapi életben is kamatoztathatja és nem kell a Himalájáig jutnia ahhoz, hogy a mászás gyakorlása által fejlődjenek a stratégiai képességei. A győri Kovács Albert, aki az Ibex Sport Falmászó- és Szabadidő Központ vezetője, évek óta foglalkozik mászótermi oktatással, ahova komplett iskolai osztályokat is el szokott hívni próbaedzésre, nem véletlenül.– Nagyon szeretném, ha többen felismernék, mennyi minden rejlik ebben a sportban – mondja Kovács Albert. – Mint minden sportnak, a mászásnak is megvan a saját pszichológiája. Itt az ember a saját testével küzd, a magassággal együtt magát is le kell gyűrnie. Túl azon, hogy meg kell tanulnia a helyes technikákat, fejben is sokat kell fejlődnie, hogy ne essen le. S ha leesett, fel kell állnia és újra megpróbálnia. Tanulságosnak és elgondolkodtatónak tartom, amikor bejönnek a terembe mászni kigyúrt izomkolosszusok és nem értik, miért nem bírják felküzdeni magukat a falon. Pedig akinek az ujja gyenge, annak mindene gyenge.Albert a gyerekek tapasztalataiból, a tanárok visszajelzéseiből komplett tanulmányt készít, amivel az a célja, hogy az iskolák nyissanak a mászósport felé.Folytatva a beszélgetést a mászás jótékony hatásairól a pszichére, Albert egy mondatban összefoglalja a lényegét a fejlődésnek. „Mászás közben hozzáfogysz az erődhöz, miközben hozzáerősödsz a súlyodhoz." Egyszóval összhangba kerül saját magával az ember, s így már azt is könnyebb laikusként megérteni, mitől nem stresszeli a hegybéli magány a hegymászókat. Aki önmagával jóban van, az sosincs egyedül. S ha valaki eljut arra a szintre az edzések során, hogy a fejben hozott jó döntéseit fizikailag is képes végrehajtani, akár komolyabb csúcsoknak is nekivághat.Ma Magyarországon 15 hegymászó van, aki expedíciózik. Közülük többen is országos ismertségre tettek szert támogatóik által, Alberték azonban nem szeretik az ilyen jellegű „felhajtást" maguk körül, bár azért nyilván büszkék az elismerésekre, mint amit idén vehettek át a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetségtől.A szövetség a Hópárduc-expedíciósorozat egyik csúcsának meghódításáért díjazta a rangos „Eötvös Loránd év mászása 2018" díjjal Kovács Albertet és mászótársát, Kovács Zoltánt.A Hópárduc-expedíciósorozat az egykori Szovjetunió területén lévő öt legmagasabb, hétezer méter feletti csúcsot veszi célba. Magyar tekintetben a teljes sorozatot egyedül a Himalájában 2013-ban eltűnt Erőss Zsoltnak sikerült ez idáig teljesítenie, kiérdemelve ezzel a „Hópárduc" címet.A győri páros, Kovács Albert és Kovács Zoltán 2016-ban vágott neki az expedíciónak, az öt csúcsból eddig kettőt sikeresen meghódítottak. Elsőként a 7134 méter magas Lenin-csúcsot (mai nevén Ibn Szína), majd 2018-ban a Tien-sanban található, 7010 méter magas Han Tengrit is maguk alá gyűrték.A páros július 5-én indul ismét útnak, hogy részt vegyenek egy 5130 méter magas akklimatizációs túrán, mielőtt még ugyancsak idén nyáron két másik csúcs mászásának nekivágnak a Hópárduc-sorozatból.– Ebben a szezonban két hegyet is célba veszünk – mesél terveiről Kovács Albert –, a 7105 méter magas Korzsenyevszkaját és a 7495 méteres Iszmoili Szomoni-csúcsot.A leesés veszélye éberen tartja a mászót. Mászás közben folyamatosan készenlétben, felfokozott állapotban van az elme, összpontosításra, a jelen megélésére készteti a sportolót.Hangzatos bölcsességeket olvashatunk ezerszám, ami erről szól, erre ösztökél, próbálja rávenni az embert: hogy éljen a mának. Önfejlesztő tréningeken rengeteg pénzt fizetünk azért, hogy mások mondják meg nekünk, miként kellene élnünk. „Carpe diem..." Mindenki hallotta már, mindenki tudja, hogy ebben rejlik a kulcs a kiegyensúlyozott, boldog élethez. De vajon eszköze is van hozzá? Képes az ember arra, hogy külső, kényszerítő ingerek nélkül ténylegesen csak a jelenre koncentráljon?– Az a jó a mászásban, hogy olyan folyamatokat indít el az agyban, amiket azután spontán használhatunk a mindennapi életben – magyarázza Kovács Albert. – A sikerélmény itt abból áll, hogy hozol egy döntést, képes vagy rá, hogy végrehajtsd és közben annyi a jutalmad, hogy nem esel le, tehát életben maradsz.A mászás által elérünk a legfontosabb dologhoz az életben. Saját magunkhoz.képaláKüzdelem az elemekkel: a hegymászó nem a csúcsot gyűri le, hanem saját magát.Folyton jelen van a leesés esélye, önbizalom is kell az erő mellé.