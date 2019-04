A győri Keszei Johanna nemzetközi fuvolaversenyt nyert Hollandiában - fotók, videó

A Young Talents kategória díjazottjai (balról jobbra): Lise de Munck (NL, 3. helyezett) Elizaveta Maksimova (RUS, 2. helyezett) és a győztes Keszei Johanna.

Eredményhírdetés után: a győztesnek járó piccolot Gareth McLearnon, a Haynes Co. nagykövete adta át Johannának.

Újabb nemzetközi siker fémjelzi a fiatal fuvolatehetség, Keszei Johanna szakmai útját. A győri lány az április derekán a hollandiai Ittervoortban megrendezett nemzetközi fuvolaverseny, a Dutch International Flute Competition döntőjében a Young Talents (fiatal tehetségek) kategóriában bizonyult a legjobbnak.Felvételünkön Keszei Johanna Mercadante e-moll fuvolakoncertjét játssza a Győri Filharmonikus Zenekarral. Vezényelt: Rajna Martin.A nívós versenyen és a nagyon erős nemzetközi mezőnyben huszonhét nemzet kilencvenkilenc fiatal tehetséges fuvolistája mérette meg magát, Magyarországot egyedül Johanna képviselte. A tizennégy-tizennyolc évesek (Young Talents) korcsoportjának döntőjébe mindössze három művészpalántát engedett tovább a szigorú nemzetközi zsűri.Az utolsó fordulóban Keszei Johanna – felkészítő tanára Kovács Katalin tanárnő és dr. Ittzés Gergely fuvolaművész – "kimagasló fuvolajátékával" korosztályának győztese lett. A győri lány a fináléban Robert Dick Lookout című művét és Pierre Sancan Sonatine-ját játszotta a szakmai ítészek legnagyobb megelégedésére. Az első hellyel minőségi hangszer, egy Haynes piccolo is járt, valamint a győztes megkapta a részvétel jogát a belgiumi Bruges Monastery Schoolban a nyáron megrendezendő nemzetközi fuvola szemináriumra. A díjátadó után a kategóriagyőztesek egy helyi templomban adtak immár nyilvános gálakoncertet, ahol versenydarabjaikkal a nagyközönségnek is bemutatkozhattak.Keszei Johanna a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium végzős diákja. A fuvolista nemzetközi sikere nem előzmények nélküli.A tehetséges muzsikus hazai versenygyőzelmeinek sora mellett korábban megnyerte az Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyt, harmadik lett az olaszországi Roccasecca-ban megrendezett V. Severino Gazzelloni Nemzetközi Fuvolaversenyen, s korcsoportjában megnyerte a kétévente megrendezendő IV. Flautiada Nemzetközi Fuvolaversenyt is Pozsonyban. A fiatal tehetség most az érettségire készül.