A győri bencés gimnázium több száz öregdiákja találkozott egymással

Több száz egykori öregdiák vett részt a hétvégén rendezett osztálytalálkozón, ami szombaton szentmisével kezdődött.

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium több száz egykori tanulója gyülekezett szombaton délelőtt a Széchenyi téren. A Bencés Diákok Győri Egyesülete idén is megrendezte a győri bencés öreg-diákok találkozóját, amelyre azokat várták, akik idén tartják érettségijük kerek – ötre vagy nullára végződő – jubileumát. Volt olyan is, akinél örömmel eltértek ettől a szabálytól: az esemény legidősebbje, Tóth József 1938-ban végzett a nagy múltú iskolában.A résztvevők lapunknak nyilatkozva nagy szeretettel emlékeztek meg alma materükről. Dr. Andréka Bertalan volt győri önkormányzati képviselő, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház nyugalmazott főorvosa kérdésünkre, hogy mit adott neki a gimnázium, ahol 1959-ben maturált, azt válaszolta: „Ha azt mondom, mindent, amit egy iskolától el lehet várni, akkor nem mondok sokat. Egyetlen tanárunk sem él már, de emlékeimben ott vannak. Mindannyian kitűnő emberek voltak, köztük igazgatónk, Holenda Barnabás és osztályfőnökünk, Heckenast Kolos. Annak idején, a szocializmusban egyértelmű volt, hogy minket egyetemre egyhamar nem fognak felvenni. Így is történt, nekem is két évet kellett várni rá."Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. győri származású vezérigazgatója 1999-ben végzett a Czuczorban. „Keresztény neveltetésben részesültem, így természetes volt, hogy ebbe a gimnáziumba járjak. Nagy közösségi élményt adtak azok az évek, máig élnek akkori kapcsolataim. Keretet adnak az életemnek a bencés társak a magánéletemben, néha még a munkámban is. Minden szerzetes és világi tanáromra jó szívvel emlékszem" – mondta mosolyogva.Mészáros Krisztián, a Velux Magyarország Kft. egyik kereskedelmi igazgatója 1994-ben érettségizett a győri bencéseknél. „Szigetközi származású vagyok és baráti indíttatásra kerültem ide. Nagyon sokat adott nekem az iskola: életszemléletet, azt, hogy miként bánjunk az emberekkel, hogyan dolgozzunk, hogyan működjünk együtt. Nagyon összetartó társaság van az alma materben, a bencések mindenhol megtalálják és segítik egymást. Ez sokat jelent a továbblépésben" – mesélte.A résztvevők szentmisén vettek részt a bencés templomban, hogy – mint azt Sárai-Szabó Kelemen perjel megfogalmazta – a találkozások napján először Istennel találkozzanak. A szentbeszédet a gimnáziumban 2004-ben érettségiző Barkó Ágoston bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója, Tihany plébánosa tartotta, aki hangsúlyozta: ebben az iskolában valóban Istenről szól a történet, az ő erejét sugározzák az atyák és a hívő világi tanárok. „Jó értelemben vett szabadságra volt lehetőség és valódi hitet kaptunk" – emlékezett.A szentmisét a díszteremben ünnepség követte, amelyen elismeréseket is átadtak. A Bencés Diákok Győri Egyesülete által 2010-ben alapított Győri Bencés Diákokért Díjat idén Koloszár József, a felügyelőbizottság tagja érdemelte ki.A győri Szent Mór Perjelség Támogatói Díját minden évben olyanok vehetik át, akik tettek, tesznek az alma materért, az egykori és a jelenlegi bencés diákokért. Idén dr. Horváth Viktor, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház sebész főorvosa, valamint Barkó Ágoston kapta a kitüntetést.A legidősebb jubilálókat – akik 1944-ben vagy 1949-ben érettségiztek – Péter Tamás, a Bencés Diákszövetség alelnöke matúraoklevéllel köszöntötte az ünnepségen.