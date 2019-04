17 milliót költöttek játszóterekre Győrben

Az összesen 28 helyszínt érintő fejlesztés részleteit Radnóti Ákos alpolgármester, önkormányzati képviselő és Rózsavölgyi László Marcalváros II. önkormányzati képviselője sajtótájékoztatón ismertette kedden a Déry 18–20. számú épületek mögött, ahol – ahogy másutt is – már befejeződtek a munkálatok. Ott tavaly óta térfigyelő kamera is ügyel a környék, így a játékok biztonságára.A Déry utcában új mászóvár épült, csakúgy, mint a Votinszky utcában, és mindkét helyen 60-60 négyzetméter új esési felületet is kialakítottak. Bácsán a Boglárka utcai játszótéren a bébicsúszda újult meg, a Bajza utcában a láncos lépegető játékot, a Gyepszél utcában a rönk fakukac játékot, a Batthyány téren a faházat, további hat helyszínen a mérleghintát és 23 helyen a homokozókat modernizálták.Rózsavölgyi László kiemelte: a lakótelepen élők számára különösen fontos, hogy a gyermekek lakásukhoz közel biztonságos játékokat használhassanak. Hozzátette: a városrész fiatalodik, ezért is van nagy igény az ilyen fejlesztésekre. Radnóti Ákos arról beszélt, hogy rendszeresen nagyobb játszótér-fejlesztéseket is megvalósít a város. Példaként az adyvárosi várjátszóteret, a Barátság parkban a mozgásukban korlátozottak számára épült játszóteret, a várfal alatti sétányon található létesítményt, a Bisinger sétányon lévő vizes játszóteret és a Malom ligeti beruházást említette.