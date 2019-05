Varga: továbbra is lendületesen nő a magyar gazdaság

A magyar gazdaság növekedési lendülete az első negyedévben is kitartott, Magyarország gazdasági teljesítményét tekintve az Európai Unió tagországainak sorában az elsők között foglal helyet - mondta a pénzügyminiszter a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Az első negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) 5,3 százalékkal, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva és kiegyensúlyozva 5,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az előző negyedévhez mérten 1,5 százalékos volt a gazdasági növekedés a szezonálisan, naptárhatással kiigazítva és kiegyensúlyozva.



Varga Mihály kiemelte, az első három hónapban mért 5,3 százalékos GDP-bővülés hátterében elsősorban a beruházások, az export és a munkahelyek számának bővülése, a bérek emelkedése áll. Külön kiemelte, hogy az export a világgazdaság lassulása ellenére is növekedni tudott az európai és az Európán kívüli piacok tekintetében egyaránt.



Elmondta, hogy idén és jövőre is 4,1 százalékos GDP bővülésre számít a kormányzat, amit alátámaszt az ipar teljesítménye, a beruházások bővülése, az hogy a keresetek növekedésével élénkül a fogyasztás, a belső kereslet.



Varga Mihály felidézte, az elmúlt évtizedekben egyszer volt példa az idén az első negyedévben mért 5,3 százaléknál magasabb gazdasági növekedésre, mégpedig 2000 első negyedévében. Akkor azonban a miniszter szerint a gazdaság bővülése együtt járt az államadósság növekedésével is, azaz a 2000-es évek elején, közepén a gazdasági növekedéshez eladósodottság párosult.



"Most nem erről van szó", az államadósság mértéke már 8 éve folyamatosan csökken, az államháztartási hiány visszafogott, mindez azt mutatja, hogy új szerkezetű gazdasági növekedés valósul meg Magyarországon - fogalmazott Varga Mihály.



Beszámolt arról is, hogy szerdán megkezdi a kormány a jövő évi költségvetés tárgyalását, a tervei szerint a 2020-as költségvetés tervezetét június 4-én tudják benyújtani az Országgyűlésnek.



A jövő évi költségvetésben is lesz egy nagyobb összegű tartalék - ez az ideiben meghaladta a 300 milliárd forintot - azért, hogy Magyarország felkészülten fogadhasson egy esetleges hirtelen irányváltást az európai vagy a világgazdaságban - jelentette ki Varga Mihály.



A Pénzügyminisztérium (PM) által az MTI-nek szerdán eljuttatott közlemény szerint míg az Európai Unió átlagos növekedése az első negyedévben 1,5 százalék lehet, a magyar gazdaságé ennek mintegy 3,5-szerese, ezzel - a rendelkezésre álló adatok alapján - Magyarország az első helyen áll a tagállamok rangsorában. Hozzáteszik: a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság növekedése fenntartható pályán, az uniós átlagot meghaladó mértékű maradjon.



A magyar gazdaság 2010 óta összességében 28,6 százalékkal bővült, az esetleges jövőbeli külső kockázatokra tekintettel a költségvetési tervezés középpontjában a családok támogatása mellett a gazdaságvédelmi intézkedések állnak - olvasható a tárca közleményében.



(Lead-kép: MTI)