Varga Mihály: ismét kedvező visszajelzést kapott a magyar gazdaság

Az újabb felminősítés a magyar emberek és vállalkozások munkájának, valamint a kormány által folytatott gazdaságpolitikának köszönhető - mutatott rá Varga Mihály, jelezve, a magyar gazdaság jó úton halad, ezt mutatja, hogy az elmúlt évben a magyar gazdaság 4,8 százalékkal bővült, ami háromszorosa az Európai Unió gazdasága tavalyi átlagos bővülésének.



A pénzügyminiszter hozzátette: ma már senki sem tagadhatja, hogy a magyar gazdaság egyre jobban teljesít és a következő években is növekedhet.



A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy egy fokozattal "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az eddigi "BBB mínusz"-ról.



Varga Mihály elmondta: tavaly különösen a harmadik és negyedik negyedévben teljesített jól a magyar gazdaság, a tavalyi utolsó negyedévben 5 százalékkal bővült a bruttó hazai termék, a Fitch lépése annak elismerése, hogy helyes a kormány gazdaságpolitikája.



A pénzügyminiszter emlékeztetett arra: Orbán Viktor miniszterelnök még 2011-ben azt mondta, az ország leminősítéseit felminősítések követik majd. Az elmúlt években folytatott gazdaságpolitika be tudta bizonyítani, hogy erősebbé vált a magyar gazdaság, az azóta folytatott gazdaságpolitikai intézkedések a kételkedő hitelminősítőket is meggyőzték.



Tavaly az államadósság 70,9 százalékra csökkent - mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy a gazdaság növekedése egyensúlyi pályán van.



Emlékeztetett arra, hogy a szocialista kormányok idején is ért el az ország a mostanihoz hasonló minősítéseket, de akkor hitelből és privatizációs bevételekből valósult meg a gazdasági növekedés.



Varga Mihály kiemelte: most nincs eladósodás, az államadósság GDP-hez mért szintje folyamatosan csökken, alacsony az államháztartási hiány, a kormány nem privatizál, a folyó fizetési mérleg továbbra is többletet mutat. A gazdaság bővülése, az eddigi gazdaságpolitika, a fegyelmezett költségvetési politika, az alacsony infláció és az ország egyensúlyi helyzete vezetett ahhoz, hogy az Standard and Poor's után a Fitch is felminősítette Magyarországot - hangsúlyozta a tárcavezető.



A Fitch azt is jelezte, hogy a tervezettnél alacsonyabb tavalyi hiány a kormány mértékletességéről tanúskodik, pedig tavaly választási év volt - mutatott rá a pénzügyminiszter.



Míg 2010-ben az államadósság GDP-hez mért aránya 83 százalék volt, napjainkban 71 százalék alatt van és a kormány azt szeretné elérni, hogy ez az arány 2022 végére 60 százalékra csökkenjen - emelte ki Varga Mihály.



A pénzügyminiszter emlékeztetett arra: a Fitch elemzése kiemeli, hogy Magyarország komoly eredményeket ért el a sérülékenység mérséklése, a gazdasági növekedés, az államadósság-csökkentés, a devizaarány alacsonyra szorítása és a versenyképesség javítása területén.



A hitelminősítő szervezet ugyanakkor az esetleges jövőbeli kockázatokra is felhívja a figyelmet, különös tekintettel az uniós növekedés lassulásának jeleire és a munkaerőpiacot érintő kihívásokra. Ezeket a kormány időben felismerte és már megkezdte a gazdaság védelmét célzó intézkedések kidolgozását. Célja, hogy a munkanélküliségi ráta még a mostani kedvező szintről is tovább csökkenjen, a bérek viszont tovább emelkedjenek - mutatott rá Varga Mihály.