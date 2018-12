Úgy nő az adóbevétel, hogy közben csökkentik a terheket

Tállai András a lapnak azt mondta, az adóbevétel úgy nő, hogy folyamatosan csökkentik az adókat. Már a magyar társasági adó a legalacsonyabb az Európai Unióban, és a személyi jövedelemadó mértéke is az egyik legkisebb - jegyezte meg.



A legújabb adatok szerint január eleje és október vége között több mint tízezer milliárd forint folyt be az államkasszához a legfontosabb közterhekből, vagyis a társasági és a jövedéki adóból, az általános forgalmi adóból (áfából), a járulékokból, a szociális hozzájárulási adóból, valamint a személyi jövedelemadóból.



Az év első tíz hónapjában 720 milliárd forinttal több érkezett a lényeges közterhekből, mint a tavalyi esztendő azonos időszakában - közölte a Magyar Idők.



Más államokból is érdeklődnek a magyar módszerek iránt

Az adatok mögött meghúzódó folyamatokat az államtitkár értékelte a lap kérésére.



Két fő tényezőre mutatott rá: a feketegazdaság visszaszorítására, valamint az adócsökkentéssel egybekötött béremelésre, munkahelyteremtésre.



Magyarország az elmúlt években hatalmas lépéseket tett a feketegazdaság letöréséért - mondta Tállai András, aki szerint nem véletlen, hogy az online pénztárgépek rendszere és a közúti áruszállítást ellenőrző elektronikus adóhatósági szisztéma iránt más államokból is érdeklődnek. Idén nyáron kezdte meg éles működését a harmadik nagy rendszer, az online számlázás - tette hozzá.



A három elektronikus megoldás kiegészíti egymást, olyan hálót alkotva, amelyen nemigen tudnak átbújni az adócsalók - emelte ki, megjegyezve: idén tíz hónap alatt 440 milliárddal több áfa folyt be, mint tavaly.





Egyre több a munkavállaló

Az államtitkár a köztehercsökkentések hatásáról is beszélt a Magyar Időknek. Felidézte például, hogy a kormány 2016-ban hatéves bérmegállapodást kötött a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel.



Úgy fogalmazott, hogy "a bérek szárnyalnak, a közterhek egyre mérséklődnek".



Rámutatott: a társadalombiztosítást megillető összegek emelkedése tíz hónap alatt megközelítette a kétszázmilliárd forintot.



A számok arról tanúskodnak, hogy a kormány terve bevált: az egyre csökkenő adók segítik a munkahelyek számának növekedését és a bérek emelkedését. S mivel egyre több ember dolgozik, és ők egyre többet keresnek, az alacsonyabb adókból is több folyik be - összegzett Tállai András.



Az államtitkár azt mondta, a balliberális kormányok még úgy sem érték el a céljukat, hogy "állandóan az adóemelésen dolgoztak" - olvasható a Magyar Időkben.