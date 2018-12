Melléfogott a karácsonyi ajándékkal? A legtöbb helyen visszaveszik!

A kutatásból kiderül: a tavalyi 60-ról 71 százalékra emelkedett azoknak az üzleteknek az aránya, amelyek a csere vagy a levásárlás lehetősége mellett pénzvisszatérítést is felajánlanak.



A vizsgált hiper- és szupermarketek, a ruházati, a műszaki, a sport- és a játékboltok mindegyike biztosít cserére lehetőséget, a könyv- és alsóneműboltok azonban szinte teljes körben elzárkóznak attól, és ugyanígy tesz a drogériák, a bútor és barkácsboltok, illetve a cipőboltok egy része is - részletezték.



A felmérés adatai szerint az üzletláncok 41 százaléka a cserére vagy levásárlásra 30 napot biztosít a vásárlók számára, de 3 naptól két évig számos egyéb határidő is előfordul a boltok között.



A közleményben arra is kitértek, a katalógus- és webáruházak vásárlói a törvény szerint 14 napon belül bármilyen indokkal elállhatnak a vásárlástól és visszakérhetik a vételárat.



Az áru sikeres visszavitelének általános feltétele a nyugta megőrzése, valamint a felesleges termék újszerű állapotának megőrzése, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban - áll a közleményben.