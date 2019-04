Májustól olcsóbb lesz a hazai termesztésű zöldség, miután a meleg időjárás felgyorsította a fóliában és üvegházakban termesztett növények - káposztafélék, retek, korai sárgarépa, saláta, paprikafélék, paradicsom, kígyóuborka - érését - közölte a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Ledó Ferenc hozzátette, hogy a kereslet-kínálat alakulásától függően az árak hetente is változnak.



Ismertette, az import a paprikaféléknél, paradicsomnál és kígyóuborkánál a legjellemzőbb, de az árak már kezdenek összeérni. Jelenleg a boltokban megtalálható paprika és paradicsom 70-80 százalékban magyar, az arány május közepére 95 százalék fölé emelkedik.



Kitért arra is, az aszályos időjárás miatt tavaly kevesebb burgonya termett, mára gyakorlatilag elfogyott a belföldi termesztésű kínálat, május végén, június elején jelenik meg a korai magyar burgonya, akkor csökkenhetnek az árak is.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)