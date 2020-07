Az 5–10–15–20–25 éve a vállalatnál dolgozókat ünnepelték Fertődön és Fertőszentmiklóson a VELUX-nál

Közel 190 munkatársat köszöntöttek a héten Fertődön és Fertőszentmiklóson a tetőtériablak-gyártó VELUX Magyarország Kft.-nél, akik mind kerek évfordulót ünnepeltek, 5–10–15–20–25 éve léptek be a vállalathoz.

„Évtizedekre visszanyúló története van az évfordulók ünneplésének a VELUX Cégcsoportnál. Dániában 1941-ben alapították a vállalatunkat, így ott akár már negyven éve nálunk dolgozókat is köszönthettek” – beszél a hagyományról Papp Ildikó HR-igazgató. Hazánkban kezdetben a 10 éves jubileumról emlékeztek meg – összhangban a központi gyakorlattal –, azonban néhány évvel ezelőtt bevezették az 5–10–15–20–25 éve a vállalatnál dolgozók ünneplését is.

„A Covid–19 okozta járványhelyzet idén kicsit megnehezítette a szervezést. Tavaly a nyári időszakban megtartott családi napunkon a teljes vezetőség részvételével köszöntöttük fel a kollégákat. Belefértek a kézfogások, ölelések, csoportos fényképezkedések. Idén azonban új, kreatív megoldásokat kellett találnunk annak érdekében, hogy vigyázzunk munkatársaink egészségé­­re” – mondja a kihívásokról Papp Ildikó.

Július 6. és 10. között összesen 188 munkatársat köszöntöttek a VELUX Magyarország Kft.-nél. Ők mindannyian hosszú évek óta erősítik a fertődi és fertőszentmiklósi csapatot, sok kihíváson vannak túl és rengeteg sikert értek el közösen. „2670 év. Ha összeadjuk a jubilálók velünk töltött éveit, ilyen hosszú időről beszélünk” – teszi hozzá érdekességként a HR-igazgató.

Az ünnepelteket az egyes részlegeken a helyi vezetőség és közvetlen munkatársaik köszöntötték fel. Ünnepi szavakkal és apró ajándékokkal készültek, majd arról beszélgettek, hogy mi minden történt az elmúlt évtizedek alatt. A bejáratoknál nagy plakátokon név szerint köszöntötték az ünnepelteket, a negyed évszázadot a vállalatnál töltők pedig az ajándék mellett személyre szóló képeslapot is kaptak az ügyvezető igazgató jókívánságaival. „A kollégák hűségét pénzjutalommal, 30 ezer és 250 ezer forint közötti összeggel is díjazzuk, a 25 éve nálunk dolgozók pedig öt nap extra szabadságot is kapnak. Emellett július elején minden munkatársunk, aki legalább két éve dolgozik a vállalatunknál, lojalitási bónuszt kap, melynek összege 60 ezer és 140 ezer forint között mozog az évek számától függően” – számol be az extra juttatásokról a HR-igazgató, aki hozzáteszi: „Fontos, hogy megálljunk a hétköznapokban és értékeljük az elért sikereket. 2670 év elég ok az ünneplésre.”