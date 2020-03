Rövidebb nyitvatartást kérnek a kereskedelmi dolgozók

Az üzletek alkalmazottai az elmúlt hetekben annyit dolgoztak a járványveszély miatt, mint a karácsony előtti vásárlói rohamok idején. Most érdekképviseletük azt kéri, csökkentsék munkaidejüket és a nyitvatartási időket.

– A bolti dolgozók is félnek attól, hogy elkapják a vírust, ahogy mindenki, de az elmúlt hetek hajtásában mindent megtettek, hogy kiszolgálják a vevőket. Munkaadóik sokféleképp igyekeztek védelmüket biztosítani. Maszkokat, kesztyűket kaptak, van, ahol a pénztár köré plexifal került, a sorban várakozóknak csíkokat ragasztottak fel, hogy ne álljanak egymáshoz túl szorosan. Azt is megoldják több helyen, hogy a kasszások húszpercenként kezet moshassanak, gyakrabban, mint szoktak. Azonban így is gyakran sok emberhez vannak közel, ez a feladatukkal jár. Érzik, hogy nekik most mondhatni a frontvonalban kell teljesíteniük, mert mindenkinek élelmiszerhez kell jutnia, akkor is, ha a legtöbbeknek tanácsos otthon maradni. Az eladók, az árufeltöltők és munkatársaik nem dolgozhatnak távmunkában – mondta el Potyondi Antal, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megyei titkára, országos alelnöke.

Az érdekképviselő arról is beszélt, hogy az utóbbi hetek felvásárlásai nyomán és a vírusveszély miatt kiadott figyelmeztetések hatására kevesebb a vásárló az üzletekben, ezért szerinte csökkenteni lehetne a boltok nyitvatartási idejét. Ezzel segíthetnének a mostanában túlhajszolt kereskedelmi dolgozóknak, és ezt már egy üzletlánc saját döntése alapján meg is tette.

Az emberek többsége amúgy is hosszabb időre bespájzolt, több tartós élelmiszert vett – indokolta kérését. A szakszervezet arról is tárgyalásokat kezdeményezett több áruházláncnál, hogy ha gond az eladóknak a munkába járás, mert gyermekükre kell vigyázni, mivel az iskolák, óvodák bezártak, akkor biztosítsa nekik munkaadójuk az otthon maradás lehetőségét. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a munkaidőkeretet augusztus végéig kitolják. Akkor most pár hétig akkor is kapnak fizetést a munkatársak, ha nem dolgoznak, s később természetesen többet kell majd munkában lenniük.

A szakszervezet a Sparnál dolgozóknak elérte, hogy óránként bruttó négyszáz forinttal több bért kapjanak a jelenlegi helyzetre tekintettel, hiszen fáradtak, hajszoltak, ezenkívül a 65 év feletti munkavállókat felmentették a munkavégzés alól a járványveszély miatt.

Hasonló kedvezményekről folyik tárgyalás más kereskedelmi láncoknál is. A bolti dolgozók egészségvédelméért, megélhetésének folyamatos biztosításáért, pluszjuttatásaikért, terhelésük csökkentéséért küzdünk – összegezte törekvéseiket Potyondi Antal.