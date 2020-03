Fizetős a parkolás hétköznap Győrben a Széchenyi István Egyetemen

Újabb üteméhez érkezett a győri Széchenyi István Egyetem parkolási rendszerének átalakítása: március 12-től, csütörtöktől hétköznapokon és szombaton napközben fizetni kell a várakozásért a sorompóval el nem zárt területeken.

A Széchenyi-egyetem győr-révfalui campusán mintegy ezer parkolóhely található. Ezek egy része sorompóval elzárt területen lévő beálló – benne egy parkolólemezzel és egy parkolóházzal –, más része pedig bárki által igénybe vehető.

Dr. Kovács Zsolt, az intézmény főigazgatója elmondta: az a tapasztalat, hogy sokan hagyják autójukat az egyetem területén azok közül, akiknek napközben a belvárosban van dolguk vagy ott dolgoznak. Eközben egyre több oktató, alkalmazott és hallgató érkezik gépkocsival, akik esetenként nagyon nehezen találnak helyet.

Emiatt döntött az egyetem szenátusa a parkolási rendszer átalakítása mellett, amelynek alapján tavaly november óta a Menedzsment Campus és a laborépület körüli részre már csak hallgatói vagy alkalmazotti kártyával lehet bejutni autóval.

A változtatás következő üteme március 12-én, csütörtökön lép életbe. Akkortól fizetőssé válik minden olyan parkolóhely, amelyet nem véd sorompó.

Zömmel az Új Tudástér épület, az egyetemi csarnok és a kollégiumok mellett találhatóak ilyenek.

A főigazgató hozzátette: az egyetem nyitott intézmény kíván maradni, így ezeket a helyeket továbbra is bárki használhatja, időarányos díj ellenében. Ennek összege hétköznapokon 8 és 18 óra, valamint szombaton 8 és 14 óra között óránként 200 forint, más időszakokban pedig ingyenes lesz a várakozás. Fizetni érmével, bankkártyával, valamint egy kis átfutási idő után mobiltelefonos alkalmazás segítségével is lehet majd. Az egyetemi munkatársak és hallgatók kedvezményes bérletet is válthatnak erre a területre, fél évre 2500 forintért.

A fizetőparkolók üzemeltetésének lehetőségét a nyílt beszerzésen kiválasztott Győr-­Szol Zrt. nyerte el – ­ a társa­ság egyébként a városban ­másutt is végzi ezt a feladatot.