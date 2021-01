Alkatrészhiány miatt akadozik a termelés Győrben az Audinál is

Több németországi autógyártó céget – köztük az Audi ingolstadti, neckarsulmi és győri gyárát is – érint az elektronikai alkatrészek hiánya. Rövidített munkaidőt és átmeneti leállásokat vezetnek be.

Egyre nagyobb problémát jelent a német autógyáraknak az elektronikai alkatrészek hiánya. Emiatt lesz kénytelen az Audi is a németországi, ingolstadti és neckarsulmi üzemeiben mintegy 10 ezer alkalmazottat rövidített munkaidőben foglalkoztatni. A Volkswagen már tavaly decemberben jelezte az elektronikai alkatrészek ellátásában jelentkező fennakadásokat. „A hiány mostanra bennünket is elért” – közölte az Audi szóvivője. Emiatt a neckarsulmi üzemben mától átmenetileg szüneteltetik az A4 limuzin és az A5 kabrió gyártását. Az ingolstadti üzemben két gyártósor áll majd le, amelyeken A4 és A5 modellek készültek. A mintegy 10 ezer alkalmazott számára a rövidített munkaidő előreláthatólag január végéig tart majd.

A Volkswagen szintén ma vezeti be a rövidített munkaidőt az emdeni üzemben, előreláthatólag két hétre. Az üzemi tanács tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 9 ezer alkalmazottat érint. Egyes munkaterületeken azonban továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak az alkalmazottak. A Volkswagen wolfsburgi üzemében is néhány napra visszafogják a gyártást. A Daimler szintén rövidített munkaidőt vezet be a kompakt modelleket gyártó rastatti üzemben. Az üzemi tanács szerint hasonló intézkedésre lesz szükség a brémai Mercedes-Benz-gyárban is. A BMW még nem jelezte a rövidített munkaidő bevezetésének szükségességét.

Az autóipar elektronikai alkatrészeinek ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a csipgyártó vállalatok egy része a koronavírus-válság alatt tavaly bekövetkezett autóipari leállások miatt átállt a szórakoztatóelektronikai alkatrészek gyártására. Az ismét lendületbe jött autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

A hír hallatán megkerestük az Audi Hungaria vállalati kommunikációért felelős vezetőjét, Czechmeister Mónikát, hogy a győri gyárat mennyiben érinti az alkatrészhiány:

„A félvezetőellátási probléma kihatással lesz az Audi győri gyárának működésére. A termelést az alkatrész rendelkezésre állasához kell igazítanunk, ez átmeneti termelési műszakrend-módosítást eredményez”

– fogalmazott, további részleteket mára ígért a vállalat.