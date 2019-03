800 új munkahelyet teremt a Tesco Magyarországon

Új üzleti és technológiai szolgáltató központot hoz létre a Tesco-csoport Magyarországon, ezzel 800 új munkahelyet teremt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. Szijjártó Péter elmondta: a budapesti központ diplomás, nyelveket beszélő fiataloknak ad munkát, a bérszámfejtés, a munkaügyi adminisztráció, a termékértékesítéshez kapcsolódó adminisztráció és az ügyfélszolgálat területén.A gazdaság dimenzióváltásának egyik legfontosabb jele, hogy a munkahelyek hozzáadott értéke folyamatosan nő, technológiai színvonala fejlődik. A magyar gazdaság sikeres dimenzióváltásának bizonyítéka, hogy egyre több vállalat hozza Magyarországra szolgáltató központját, ahová egyre összetettebb, több tudást igénylő feladatot telepít - hangsúlyozta.A miniszter hozzátette: egyre több nagy nemzetközi vállalat biztosítja globális működésének hátterét magyarországi szolgáltató központján keresztül.Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Budapestre érkező beruházásért európai uniós, illetve unión kívüli országokból hat város versenyzett.A külgazdasági miniszter felidézte, hogy a Tesco 2012 óta a magyar kormány stratégiai partnere. A vállalat a külföldi beruházók közül a legnagyobb munkaadó ma Magyarországon, 16 ezer embert foglalkoztat.A Tesco magyarországi tevékenységében folyamatos az innováció, bár erről általában kevesebb szó esik - mondta a miniszter, az önkiszolgáló kasszákat és az online értékesítési rendszert említve példaként.Szijjártó Péter hozzátette, hogy a Tesco magyarországi működése a magyar export teljesítményének dinamikus bővüléséhez is hozzájárul: a vállalat hálózatán keresztül egyre több hazai élelmiszeripari termék és bor jut el a nemzetközi piacokra.A miniszter a magyar-brit gazdasági együttműködés jövője szempontjából is fontos szereplőnek nevezte a Tescót.Kitért arra, hogy a brit befektetők a hatodik legnagyobb befektetői közösséget alkotják Magyarországon, 750 brit vállalat 55 ezer magyar embernek ad munkát. Tavaly a Nagy-Britanniába irányuló magyar export 11 százalékkal nőtt.Szijjártó Péter elmondása szerint a szolgáltató központok ágazata az utóbbi években rendszeresen az autóipar mögött a második helyen végez a Magyarországra érkező beruházásokat tekintve. Az országban jelenleg 110 szolgáltató központ működik, amelyek több mint 50 ezer diplomás munkavállalónak biztosítanak állást.Matt Simister, a Tesco Közép-Európa vezérigazgatója hangsúlyozta: a Tesco befektetési döntésében meghatározó szerepet játszott a magyar kormány befektetőbarát hozzáállása és az ország gazdasági teljesítménye.Hozzátette: elkötelezettségüket mutatja a közép-európai, illetve a magyar piac iránt, hogy Magyarországon hozzák létre az új üzleti és technológiai szolgáltató központot.Sumit Mitra, a Tesco Business Services vezérigazgatója elmondta: az új központ Magyarországra telepítésében fontos szerepet játszott a kiválóan képzett magyar munkaerő, a megfelelő infrastruktúra és oktatási háttér. A budapesti munkatársak a már létező, specialista nemzetközi csapatokba integrálódnak, a toborzás az új pozíciókra már elkezdődött - tudatta.