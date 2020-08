Esténként a saját udvaráról kémleli a csillagos égboltot Jova István. A károlyházi édesapa napközben közúti járműellenőrként dolgozik, este tiszta égboltról álmodik, hogy szabadidejét hobbijának szentelhesse, szeretne minél több csillagfotót készíteni. Hamarosan érkezik a Perseida meteorraj, amit Szent Lőrinc könnyeiként is emlegetnek. István elmondja, hol és hogyan érdemes megfigyelni a csillaghullást.

– Egy évvel ezelőtt vettem meg az első távcsövet és alapítottam a közösségi hálón csoportokat, ahol egymást segítő hobbifotósok osztják meg képeiket, tapasztalataikat – meséli Jova István lelkesedésének kezdeteit.

– Két mobilfotós csoportom van, az egyik csak a csillagfotózásról szól. Sokan nem is tudják, hogy az a készülék, ami a kezükben van, mi mindenre képes. Kísérletezünk a manuális beállításokkal és otthoni megoldásokkal. Állványokat készítünk, távcsövet szerelünk a mobiltelefonhoz és minden tapasztalatunkat megosztjuk egymással. Aki tehát kedvet érez hozzá, hogy megörökítse a csillaghullást vagy a Holdat, bátran keresse fel Istvánék „Csillagfotózás telefonnal” nevű csoportját a Facebookon. Az ott tanultakat már augusztus elején kipróbálhatják.

Jönnek a Perseidák

Idén is menetrend szerint érkezik a Perseida meteorraj, amit Szent Lőrinc könnyeiként is említenek a diakónus 258. augusztus 10-i vértanúságának emlékére. Már júliusban is láthattunk néhány hullócsillagot, de augusztus 10-e után akár százat is megcsodálhatunk óránként.

– A Perseidák a Swift–Tuttle-­üstökös törmelékei – mondja az asztrofotós. – Az üstökös a Naphoz közel érve felmelegszik és törmeléket enged ki a keringési pályájára. Körülbelül 133 évenként kerüli meg a Napot. Amikor az üstökös megkerüli a belső naprendszert, a Nap felmelegíti az üstökösön található jeget, ami aztán az üstökös pályájára kerül. Mivel a Föld áthalad az üstökös keringési pályáján, belekerül a törmelékek ösvényébe, de csak augusztus első hetében éri el a törmelék sűrű részét, és ez okozza minden évben a meteorzáport.

Látványos esti program

A meteorraj homokszem méretű kő- és jégdarabkákból tevődik össze. Nem érik el a földfelszínt, hiszen a földi légkörbe érve felhevülnek és elégnek, körülbelül 100 kilométerrel a földfelszín felett, látványos csillaghullást okozva ezzel.

– A meteorzápor megtekintéséhez és fotózásához csak néhány dologra kell odafigyelnünk – mondta a hobbifotós. – Sötét, tehát városi fényszennyezéstől mentes, nyílt égbolt alatt érdemes letelepedni. A meteorok ugyan a Perseus csillagkép felől érkeznek, de a gyakorlatban bárhol feltűnhetnek az égbolton. A hajnali órákban a leglátványosabb, de korábban érdemes elkezdeni a megfigyelést, hiszen az emberi szemnek, hogy hozzászokjon a sötéthez, körülbelül fél órára van szüksége. Nem tanácsos a mobiltelefont nézegetni ekkor, mert a szemünk nem fogja érzékelni a halványabb fényeket. Világításhoz piros fényt vigyünk magunkkal.