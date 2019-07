Árthat a tengervíz a bőrünknek?

A bőrön élő mikrobák, melyek testünk védelmét szolgálják, majdnem teljesen lemosódnak a tengervízben való úszás következtében – erre az eredményre jutottak a Kaliforniai Egyetem kutatói. - írja a napidoktor.hu a New Scientist cikkéből.A kutatócsoport kilenc önkéntes bőrét vizsgálta meg a kísérletben egy kaliforniai strandon. Az alanyok bőréről úszás előtt és után, a levegőn száradva vettek mintát, majd 6 és 24 óra elteltével ezt megismételték – olvasható a New Scientist hírei közt.Úszás után a tesztalanyok bőrét a tengervízből származó baktériumok borították. A Vibrio baktériumcsaládba tartozó mikrobák minden fürdőző bőrén jelen voltak, és ennél is meglepőbb, hogy a számuk tízszerese volt a bőrön, mint a tengervízből vett mintában.