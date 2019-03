Nőnap - Virággal hibázni nem lehet - Plusz 3 ötlet a csokron túl

Illusztráció: Pixabay

"Szeretni kell a nőket" - mondta Németh Zoltán, akivel a Jereváni úti virágboltban futottam össze. Szinte minden évben megtartja a nőnapot, azt viszont titokban tartotta, hogy épp kinek vásárolta a cserépbe ültetett ajándékot. Két lánya és öt unokája van, közülük hárman lányok. "Azért köszöntöm fel őket, mert megérdemlik. Ilyen egyszerű".

Németh Ottó virággal, csokival és egy közös gokartozással lepi meg a rokon, és közeli ismerős hölgyeket.

Már majdnem felhúztam magam a szabálytalanul előző robogós férfin a nőnapot megelőző reggelen, amikor megláttam a kezében a celofánpapírba csomagolt egy szál virágot. Enyhült a harag, aztán már nem is foglalkoztam vele, legalább eszembe juttatta: mindjárt itt a nőnap.Beugrott a halomnyi virág, a kilónyi csoki, a kedves bókok, köszöntések - minden, ami ilyenkor szokás. A hagyományt azonban nemcsak követni, hanem felfrissíteni, átírni is jó, éppen ezért most azokra a nőnapi, győri programokra vetünk egy pillantást, amelyek eltérnek a megszokottól.Nőnapi jógaórára várják az érdeklődőket ma délelőtt 9 és délután 5 órai kezdettel a Jedlik Ányos utca 17. szám alatti stúdióban. Ennél relaxálóbb indítást vagy zárást nehéz elképzelni a nőnaphoz.Szintén győrieknek és a város környékén élőknek szól az a regionális mompreneurs találkozó, ami a vállalkozó édesanyákat várja egy kötetlen, kapcsolatépítős programra délután fél 3-kor a Bécsi Kávéházban.Nőnapi hétvégét tartanak a TANGO BAR & Grillben, Győr első tapas bárjában. Péntek 12 órától szombat zárásig különböző meglepetésekkel készülnek a latin-amerikai bár tulajdonosai.Válasszuk bármelyiket a meditáció, a vállalkozói kapcsolatépítés és a latin pezsgés közül (vagy akár egy teljesen más programot), a fő szempont az, hogy jól érezzük magunkat, és tegyünk vagy fogadjunk nagy szeretettel bármilyen kedves gesztust, ami hagyományos vagy épp újszerű.Mindeközben a szabadhegyi virágüzlet munkatársai elárulták: a tulipán, a jácint és az egy szál rózsa a favorit. "Virággal hibázni nem lehet. Minket is fel szoktak köszönteni a törzsvásárlók csokival, virággal".És amint szóba kerültek a törzsvásárlók, egyikőjük be is lépett az üzletbe. Az abdai Németh Ottó hisz a klasszikus meglepetésekben, de idén egy csavarral is készül. "Virággal, csokival és egy közös gokartozással lepem meg a rokon, és közeli ismerős hölgyeket. Megérdemlik a nők a kedvességet, mert sokat tesznek értünk".