Mutatjuk az OKJ-s képzések top tízes listáját!

Ismét első helyre került a társadalombiztosítási ügyintéző képzés, miután tavaly letaszította trónjáról a bérügyintéző OKJ-t – derül ki a Perfekt Zrt. OKJ-s Képzések Toplistájából. Az éves adatok alapján összeállított rangsorban továbbra is a pénzügyi képzések dominálnak, 2018-ban ugyanakkor sokan jelentkeztek sportedző-, targoncavezető-, valamint emelőgépkezelő képzésekre is.Évről évre összeállítja az OKJ-s Képzések Toplistáját a felnőttképzéssel foglalkozó Perfekt Zrt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a listán idén is nagyrészt pénzügyi képzések szerepelnek, azonban helyet kap a sportedzői-, valamint a targoncavezetői OKJ-s képzés is. Utóbbi idén meg is előzte a sportedzői képzést, megszerezve ezzel az ötödik helyet. Az emelőgépkezelő képzés a középmezőnyt erősítve megtartotta tavalyi hetedik helyét. Tóth Réka, a Perfekt szakértője elmondta, hogy a 2018-as toplista alátámasztja azt az előrejelzést, mely szerint várhatóan a pénzügyi, szállítmányozási szolgáltatások terén jelentősen növekvő munkaerőigény mutatkozik 2030-ig.Így a listán szereplő képzések népszerűsége a következő évekre is borítékolható – tette hozzá a szakértő. Az előző évi listavezetőtől, a bérügyintéző képzéstől 2018-ban visszavette vezető szerepét a társadalombiztosítási ügyintéző képzés. A társadalombiztosítási ügyintéző, valamint a bérügyintéző képzés vezető szerepét magyarázza, hogy a munkaerőpiacon erős igény mutatkozik ezen képesítések együttes megszerzésére, ugyanis a két munkakör egyre inkább összeolvad. A megelőző évben bronzérmes vállalkozási mérleglépes könyvelő egy helyet visszacsúszva, a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésnek adta át dobogós helyét. Az államháztartási mérlegképes könyvelő a korábbi évhez hasonlóan a nyolcadik helyre került. Az IFRS mérlegképes könyvelői képzés népszerűsége a korábbi években némileg csökkent, 2017-ben három helyet csúszott vissza a listán, tavaly azonban sikerült megtartania az így megszerzett kilencedik helyét. A lista tizedik helyére a pénztárkezelő és valutapénztáros képzésnek sikerült feljönnie új befutóként, kiszorítva az adótanácsadó képzést.Tóth Réka, a Perfekt szakértője szerint a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is nagy igény mutatkozott az OKJ-s képzések iránt, különösen a 25 és 44 év közöttiek körében. A leggyakoribb motivációs tényező a karrierváltás, a szakmai előremenetel és a magasabb jövedelem. Ezeken a képzéseken a résztvevők olyan gyakorlati tudásra tehetnek szert, melyeket azonnal hasznosítani tudnak a munka világában. A szakértő elmondta: azért is ennyire népszerűek az OKJ-s képzések, mert rövid idő alatt, rugalmas időbeosztás mellett végezhetők, akár munka vagy gyerek mellett is.