Kirándulásra fel! Csatasorba állnak a Jenbacher vonatok a bakonyi vonalon és Győr-Pápa között

A kulturált, igényes vonatok érkezésének hírét Kara Ákos, Győr egyik országgyűlési képviselője megerősítette portálunknak. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős győri államtitkár szokott utazni a bakonyi vonalon, örül a fejlesztés hírének. "Azért, hogy sikerült megvalósítani a tervet, köszönet jár a MÁV korábbi vezérigazgatójának, Dávid Ilonának és utódjának, Homolya Róbertnek. A Jenbacherek érkezéséért sokat tett Bödecs Barnabás, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség vezetője is" – mondta Kara Ákos.Mint arról tél végén: két Jenbacher motorvonat áll forgalomba a Győr-Pápa-Celldömölk és a Győr-Veszprém vasútvonalon. A felújított, 120 km/órás sebességre képes, két 49 méter hosszú kocsiból álló szerelvényben, kocsinként 72 ülőhelyen foglalhatnak helyet az utasok. A dízel motorvonatok a MÁV-START és a GYSEV közti kölcsönös járműhasználati megállapodás részeként közlekednek hamarosan.Ezzel közel három éves ügy végére kerül pont. 2016 novemberében egyedi turisztikai különvonatot indított a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség szombaton Győrből Pannonhalma, Tarjánpuszta, a Cuha-völgyi állomások, Zirc érintésével Veszprémbe és vissza. Ezen a különvonaton közlekedési szakemberek, lokálpatrióták mellett a Kisalföld munkatársai is ott ültek. Az apropót az adta, hogy a szövetség bemutatta, milyen lehetne a korszerű vonatközlekedés a bakonyi vonalon. Most már csak hármat kell aludni, hogy hazánk egyik legszebb vasúti vonalán, a Bakonyban korszerű motorvonattal utazhassunk.