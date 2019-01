Hol ónos eső, hol havazás - Vigyázzanak a megye útjain!

Északnyugat felől egy melegfront csapadékzónája érte el az országot, melyből egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra. Kezdetben többnyire havazás várható, majd az esti óráktól kezdve északnyugat felől egyre több helyen a havazást elsősorban ónos eső, esetleg fagyott eső, havas eső, végül eső válthatja fel. Az éjféli órákig a halmazállapot-váltás határa előreláthatóan a Duna vonalát is elérheti. A Tiszántúlon, illetve az északkeleti megyékben ugyanakkor végig hó lehet a jellemző csapadékforma. Az említett csapadékzónából jellemzően néhány cm friss hó (lokálisan akár ennél több is > 3 cm), illetve néhány tized mm ónos eső hullhat, de Győr-Moson-Sopron megyében jelentős valószínűséggel ennél több (> 1 mm) ónos eső is előfordulhat