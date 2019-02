Eltűnt gyógyszerek nyomában - utánajártunk olvasóink panaszának

Újra kapható



A Cardura XL szintén vérnyomáscsökkentő gyógyszer, hónapok óta nem lehetett hozzájutni. Pár napja viszont váratlanul felbukkant, újra kapható.

– Nincs, már hetekkel ezelőtt elfogyott – ez a lehető legrosszabb, amit hallhat egy beteg a patikában. Azok, akik a Nortivan vagy az Ebrantil nevű készítmény után érdeklődnek, jó ideje ezt a választ kapják. Miután több olvasónk érdeklődött, utánajártunk a panasznak.Dr. Váczi Donát, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke a győri Szentlélek Patika vezetője, a saját bőrén tapasztalja meg, milyen kellemetlen, amikor gyógyszerhiány lép fel.– A Nortivan hiánya kevésbé meglepő, a vérnyomáscsökkentő gyógyszer egyik hatóanyaga, a valsartan szennyezettségével kapcsolatos gyanú miatt vonták ki az Európai Unió összes tagországában tavaly júliusban. A Nortivan azóta sem került vissza a piacra – mondta a gyógyszerész.Az Ebrantilról ellenben nem szóltak hírek, vagyis egyike annak a körülbelül ötven gyógyszernek, amelyek az aktuális hiánylistán szerepelnek. Véletlen lehet, de ez is vérnyomáscsökkentő, és hetek óta nem tudják beszerezni a patikák. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapja gyártási problémát jelez és április 8-ra jegyzi a hiány tervezett végét. A Cordarone szívgyógyszerrel hasonló a helyzet, az Ebrantillal nagyjából egy időben veszett nyoma és a visszatértét is áprilisra jósolják.A gyógyszerész elmondta: év vége felé rendszerint megszaporodik a hiányzó gyógyszerek száma, ami összefüggésbe hozható a gyártók ünnepi, december közepétől elrendelt leállásával. Ilyen esetekben valószínűleg a nagykereskedők is kevesebbet tároltak az adott készítményből, ezért nehezebb hozzájutni. Épp emiatt fordulhat azonban elő, hogy miközben az egyik helyen elfogyott, másutt még kapható. Ha erre van esély, arról mindig tájékoztatnak a gyógyszerészek.Dr. Váczi Donát felhívta a figyelmet: ha a hiányzó gyógyszer hatóanyagát tartalmazó másik, helyettesítő gyógyszer rendelkezésre áll, a gyógyszerészek azt mindig felajánlják. A beteg maga döntheti el, hogy elfogadja-e. Ha nincs helyettesítésre lehetőség, fontos, hogy a betegek jelezzék kezelőorvosuknak, hogy másik készítményt írhasson fel számukra.