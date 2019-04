Egyre látványosabb az Új Komáromi-híd építése a Duna fölött - fotók

Elkészült a magyar oldalon a vízben lévő pillér. A parti pillér is készen van. A betoláshoz szükséges jármokat építik, miközben folyamatosan érkeznek a híd pályaelemei. Várhatóan május első harmadában már megtörténhet az első betolás. A mederben lévő pilon építése is a terveknek megfelelően halad. Elérte a végleges magasság harmadát.A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából májusban nem csak a hónap utolsó szombatján, hanem május 11-én is lesz nyilvános látogatónap -a hídépítés hivatalos Facebook-oldalán.