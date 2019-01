Csónakból drágább pecázni - kiegészítő jegy kell a megyei horgászszövetség vizein

Nagyobb esély – Ladikból a teljes vízfelületen lehet pecázni, ezért nekik idén már többe is kerül a területi jegy. Fotó: illusztráció

Csónakos jegy



25 ezer forint: ennyibe kerül a csónakos folyóvízi jegy. A parti horgászat ára 20 ezer forint.

Egy néhány hete elfogadott parlamenti törvénymódosítást követően a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) 2019- től közfeladatot ellátó szervezetté vált. A jogszabályváltozások szigorításokat is tartalmaznak: növekednek a büntetési tételek a szabálytalanul horgászókkal szemben (1–5 év lehet az eltiltás, nagy ponty esetén kilogrammonként 15 ezer forint a büntetés).A hivatásos halőrök bemehetnek az állami és önkormányzati vizekre ellenőrizni a horgászokat és a telepítést. Egy területi jegy váltható, ha valaki eléri a kifogható kvótát, akkor sem válthat abban az évben új jegyet (de hal elvitele nélkül horgászhat). Bevezetik a bemutató horgászatot is a gyerekek oktatására.Január közepétől elindul az úgynevezett Horinfó rendszer az állami jegy kiadásához. Ehhez kapcsolódóan fontos tudni: a tavalyi állami jegyek 2019. január 31-ig érvényesek. A horgászvizsga januártól ingyenes.Új, a megyére érvényes szabály, hogy a szövetség kezelte vizeken a csónakos horgászathoz kiegészítő jegyet kell váltani. A parti folyóvízi jegy így 20 ezer, a csónakos folyóvízi (a kiegészítővel együtt) 25 ezer forintba kerül. „Jegyáraink országos viszonylatban így is nagyon olcsók" – mondta Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a sporthorgász-egyesületek megyei szövetségének ügyvezető elnöke. A csónakos jegy kapcsán úgy indokolt: a halgazdálkodási területeik jellemzően folyóvizek, ennek teljes felülete csónakból horgászható, míg a parti pecás annak csak harmadán tud hódolni szenvedélyének. A csónakosoknak egyébként a jövőben sólyaépítésekkel kedveznének. Hozzátette, a jövőben tovább növelnék a haltelepítéseket (saját vizeikbe tavaly több mint 71 millió forintért vásároltak halat). Ezt őrizni is kell, a halőrök számát is folyamatosan emelik, hogy az élményt kereső horgászok megtalálják a számításaikat, a rapsicokat viszont kiszorítsák. Folytatják a kormoránok gyérítését is, s szeretnék, ha a horgászok kulturált körülmények között tudnák bedobni a csalit. A megyében egyébként 23 ezer 768-an váltották ki az állami jegyet.