Marsi Anikó felgyógyult, elmondta mennyire viselte meg a vírus

A TV2 a múlt héten közölte, hogy a Dancing With The Stars harmadik élőshowjában nem táncol majd Marsi Anikó, Osvárt Andrea, illetve Istenes László táncpartnere, Czina Bogi sem, mert mindhármójuknak pozitív lett a koronavírustesztje.

A péntek reggeli Mokkában Marsi Anikó személyesen közölte, hogy sikeresen kigyógyult a koronavírusból, és a rövid kihagyás után teljes erőbedobással készül a szombati táncos műsorra.

Nem tudom látszik-e, hogy milyen kisimult vagyok, de a karanténban nem nagyon tudtam mást csinálni, mint aludni – mondta Marsi Anikó a műsorban. Köszönöm jól vagyok. Hála a jó istennek nem volt semmilyen tünetem.

– mondta a TV2 reggeli műsorában Marsi Anikó, aki sokkal inkább aggódik most amiatt, hogy kevesebb ideje volt a szombati Dancing With The Starsra való felkészülésre, mint versenytársainak.