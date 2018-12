Változik a vasúti menetrend az év végén és 2019 elején

Év végén és 2019 elején változik a vonatok közlekedési rendje - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint december 30-án és 31-én az ünnepnapi, január 1-jén a vasárnapi menetrend érvényes, január 2-ától pedig a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok.



Az új év első munkanapja január 2., szerda lesz, ezért a vasúttársaság arra számít, hogy az utasok száma a január 2. és 4. közötti rövid munkahéten is magas lesz, főként a munkahelyre és az oktatási intézményekbe fokozatosan visszatérők miatt.



A bérletváltás szempontjából január 4-e és 7-e lehet kiemelkedő, erre a pénztári szolgálat megerősítésével is készül a vasútvállalat. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegyeket, helyjegyeket elővételben érdemes megváltani, illetve igénybe venni az internetes vagy a Vonatinfó mobilalkalmazásból elérhető jegyvásárlási lehetőséget is - hívta fel a figyelmet a vasúttársaság.