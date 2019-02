Szijjártó: két világnézet létezik a migrációval kapcsolatban

Világossá vált, hogy két teljesen különböző világnézet, felfogás létezik a migrációval kapcsolatban - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Isztambulban az MTI-nek, a Budapest Folyamat 6. miniszteri ülését követően.



Az Európai Bizottság a konferencián mindent megtett azért, hogy minden arról szóljon, mennyire jó a migráció Európának és újabb migrációs folyamatokra van szükség - közölte Szijjártó Péter.



A miniszter hangsúlyozta: Brüsszel a Budapest Folyamatot is arra akarta felhasználni, hogy újabb migrációs hullámoknak csináljon kedvet, de sikerült megakadályozni a záródokumentumok egyhangú elfogadását.



Szijjártó Péter kifejtette: a közép-európai egység újra megmutatkozott, a négy visegrádi országon túl Ausztria és Olaszország sem írta alá az isztambuli deklarációt és az abból következő akciótervet.



Ezek az országok egyáltalán nem értenek egyet azzal, hogy a migrációs folyamatok jók lennének és azokat inspirálni kellene azokat - mondta.



A migráció újabb és rendkívüli veszélyeket tartogat Európa számára. Az elmúlt hetek nyugat-balkáni eseményei egészen riasztóak, miután Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában olyan terroristákat fogtak el, akik korábban az Iszlám Állam dzsihadista szervezet tagjaként harcoltak a Közel-Keleten - közölte.



Szijjártó Péter elmondta: most, hogy az Iszlám Állam ellen szerveződött nemzetközi koalíció legyőzte a dzsihadista szervezetet, a zsoldos terroristák elkezdenek visszatérni Európába, újabb terrorveszélyt jelentve a kontinens számára. Egyértelmű információk szólnak arról, hogy a zsoldos terroristák százasával akarnak visszatérni az Európai Unió területére. Ezt meg kell gátolni, meg kell állítani - közölte a miniszter.



Szijjártó Péter kiemelte: mindenki - az ENSZ és Brüsszel is -, aki a migrációs folyamatot ösztönzi, Európa biztonságát sodorja rendkívüli veszélybe, ugyanis a migrációs hullámok újabb lehetőséget adnak a visszatérésre a terroristáknak.



A miniszter közölte: a Nyugat-Balkánon a helyzet egyre drámaibb, Bosznia-Hercegovina területén 25 ezer illegális bevándorló tartózkodik, a beáramlás Görögországba 32 százalékkal nőtt és Szerbiába is folyamatosan érkeznek az emberek.



Hozzátette: a magyar határőrök egyre több olyan esetet derítenek fel, amikor illegális migránsok nem a kerítésnél, hanem a határt legálisan átlépő járműveken elrejtőzve próbálják átlépni a határt.



Szijjártó Péter az isztambuli konferencia keretében kétoldalú megbeszéléseket folytatott Süleyman Soylu török belügyminiszterrel, Dimitrisz Vicasz görög migrációügyi miniszterrel, Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszterrel, Davor Bozinovic horvát belügyminiszterrel, Dragan Mektic bosznia-hercegovinai nemzetbiztonsági miniszterrel, Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszterrel és Oliver Szpasovszki észak-macedón belügyminiszterrel.



A Budapest Folyamat 1993-ban a magyar fővárosban megalakult migrációs tárgyú kormányközi párbeszéd, amelynek keretei között 52 állam, európai országok és az úgynevezett Selyemút mentén fekvő országok - Afganisztán, Pakisztán, Banglades, Irak, Irán -, továbbá nemzetközi szervezetek vitatják meg és keresik a megoldást nemzetközi migrációs és menekültügyi kihívásokra. Az együttműködés elnöke 2006 óta Törökország, Magyarország pedig a társelnöki teendőket látja el. Hét ország rendelkezik megfigyelői státussal, többek között az Egyesült Államok.



Az isztambuli konferenciát Recep Tayyip Erdogan török elnök gálavacsora keretében nyitotta meg kedden.