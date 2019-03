Orbán: stratégiai partnerség, gazdasági és oktatási együttműködés Laosszal

A stratégiai partnerség szintjére emelték a magyar-laoszi politikai kapcsolatokat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Thonglun Sziszulit laoszi kormányfővel.A közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt is elmondta, hogy. Utóbbiról szólva kifejtette: Magyarország jelentős kötött segélyhiteleket nyújt Laosznak, ahol így több magyar beruházás is létrejöhet. A beruházásokat finanszírozó hitelek már több tízmillió dollárra rúgnak, a kereskedelmi forgalom így két év alatt hatszorosára nőtt - tette hozzá."Megnyitottunk egy üzleti alapú együttműködést segítő hitelkeretet is 45 millió dollár értékben" - közölte a miniszterelnök, megjegyezve, azt remélik, hogy a kötöttsegélyhitel-program után tisztán piaci alapú gazdasági együttműködés is létrejön a vállalkozók között.jelezve, hogy több mint 300 olyan ember van Laoszban jelentős társadalmi pozícióban, aki valaha Magyarországon járt iskolába, és jelenleg is 186 laoszi diák tanul állami ösztöndíjjal Magyarországon. Most pedigLaosz kétszer nagyobb, mint Magyarország, és sok ezer kilométer választja el a két országot, mégis hosszú évtizedekre visszanyúló barátság áll fenn köztük, és "a modern diplomáciában a barátság a legfontosabb érték" - fejtette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a hétfői megbeszélésen arról tárgyaltak, hogyan tudnák ezt a barátságot "kiaknázni".Köszönetét fejezte ki a Magyarországtól kapott támogatásért, hangsúlyozva: nagyra értékelik azt a pénzügyi segítségnyújtást, amely hozzájárult a laoszi gazdasági fejlődést segítő objektumok létesítéséhez. A kötött segélyhitelek különböző csomagjaival - amelyek lassan elérik a 300 millió dollárt - Magyarország nagyon tevékenyen járul hozzá a laoszi gazdaság fejlesztési céljaihoz - mondta.A laoszi miniszterelnök hozzátette: az ösztöndíjas diákok számának növelése lehetőséget ad arra, hogy Laosz hosszú távon tervezzen ezzel a segítséggel a szakemberképzésben.Thonglun Sziszulit végül laoszi látogatásra hívta meg Orbán Viktort.