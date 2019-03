A Magyar Nemzet információja szerint Orbán Viktor markáns beszéddel készül, ismét határozottan kiáll majd az eddig is képviselt álláspont mellettEnnek lényege, hogy a migráció elutasításában és a keresztény értékek védelmében a Fidesz nem köt semmilyen kompromisszumot.Az EPP elnöksége valószínűleg csak az utolsó pillanatban dönt arról, hogy a ma délután kezdődő ülésén milyen szankciót bocsásson szavazásra.A legvalószínűbbnek a Fidesz ideiglenes, néhány hónapos felfüggesztése tűnik, ami azonban kormánypárti forrásaink szerint a kizárás előszobája, ez elfogadhatatlan lenne.A szankció az európai parlamenti választásokig vagy akár valamivel tovább, fél évig is eltarthatna, és a néppárt több feltételt is szabna a Fidesznek.Kedden Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke a német Die Weltnek arról beszélt, hogyUgyanakkor hozzáfűzte,Abban, hogy ilyen szintűre nőtt a feszültség a Fidesz és a pártcsaládja között, jelentős szerepe volt annak, hogyamit eredetileg a keresztény kultúra és a hagyományos értékek védelmét hirdető pártok hoztak létre 1976-ban.A fordulat 2017 második felétől vált látványossá.hazánkról és Lengyelországról fenyegetésként értekezett,A jelek szerint Soros György befolyása azóta csak nőtt az Európai Néppártban, amihez alighanem hozzájárult a "független" sajtó és bizonyos nem kormányzati szervezetek nyomása.2018 folyamán ugyanis egyre több olyan cikk, nyilatkozat és „civil" ­jelentés látott napvilágot, amelyek szerzői mind kendőzetlenebbül követelték a Fidesz kizárását az EPP-ből. Legutóbb, éppen kedden, a ­Financial Times szólította fel erre a néppártot, az a lap, amelyet a milliár­dos korábban is többször használt már szócsöveként.– szögezte le a cikk szerzője."A néppárton belül őszre világossá váltak a törésvonalak. A közelgő európai parlamenti választásra a pártcsalád listavezetői pozíciójáért a saját szavai szerint a migrációt nem meggátolni, hanem menedzselni akaró Stubb, a bevándorláspárti, liberális tábor jelöltje, és a hozzá képest konzervatívnak tartott bajor Manfred Weber szállt versenybe. Az utóbbi győzelme azonban, egyre inkább úgy tűnik, már nem tudja megállítani a néppárt balratolódását."