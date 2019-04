Orbán: hamarosan aláírhatják a Budapest-Belgrád-vasútvonal építési szerződéseit - fotók

Hamarosan aláírhatják a Budapest-Belgrád-vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó építési szerződéseket - közölte Orbán Viktor pénteken a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) együttműködés Dubrovnikban zajló csúcstalálkozóján.A kormányfő kifejtette: tekintettel a mély és átfogó világgazdasági és világpolitikai változásokra, meggyőződése, hogy a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) együttműködési formátum megtartása valódi európai érdeket szolgál.Hozzátette, a közép-európai országok politikája a józan észen és a racionalitáson alapul, ezért a "kölcsönös tisztelet" az alapja a nemzetközi kapcsolataiknak, és ez tükröződik a Kínával folytatott sikeres többoldalú együttműködésben is.Jelezte továbbá, hogy idén ünneplik a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját.A Belgrád-Budapest közötti vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a régió legerőteljesebb infrastrukturális beruházása kínai pénzügyi és technikai hozzájárulással valósul meg. Ez a "folyosó" kínálja majd a leggyorsabb szállítási útvonalat Kína és Európa nyugati fele között - jelezte, azt is kiemelve, hogy a projekt a szabadkereskedelmet előmozdító Egy övezet, egy út kezdeményezés integrált része.Reményét fejezte ki, hogy olyan további projektek is megvalósulhatnak, mint például a Budapest és Bukarest közötti, nagy sebességű vasúti összeköttetés.A miniszterelnök beszédében szólt a közép-európai régióba utazó kínai turisták számának jelentős növekedéséről, valamint a kínai nyelv tanulási lehetőségének bővüléséről. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután a horvátországi Dubrovnikba utazott, ahol részt vesz a nyolcadik "16+1" csúcstalálkozón, amely Közép- és Kelet-Európa, valamint Kína vezetőinek legfelsőbb szintű gazdasági együttműködési fóruma - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-t.A magyar delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A program csütörtök este a részt vevő országok díszvacsorájával kezdődött, majd pénteken üzleti fórummal, plenáris üléssel és gazdasági együttműködési megállapodások aláírásával folytatódik.Orbán Viktor miniszterelnök külön kétoldalú megbeszélést is folytat Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel - közölte a sajtófőnök.