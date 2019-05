Orbán: a magyarok világosan kimondták, változást akarnak Brüsszelben - videó, fotók

A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson a magyarok világosan kimondták: Brüsszelben változást szeretnének - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, napirend előtt az Országgyűlésben.



A magyarok kimondták, olyan európai vezetőket akarnak látni, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást, olyan vezetőket szeretnének az európai intézmények élén, akik tisztelik az európai nemzeteket, és meg akarják védeni a keresztény kultúrát. A magyarok olyan vezetőket akarnak, akiknek mindig az európai emberek érdekei az elsők - mondta az EP-választást értékelve a kormányfő.



Közölte, hogy Magyarország nevében tárgyalva csak ilyen vezetőket fog támogatni.



A Fidesz-KDNP választási eredményét kommentálva Orbán Viktor megismételte: a kormánypártok az EP-választáson rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattak.

2004 óta ez volt a legmagasabb részvételű EP-választás - jelezte, úgy fogalmazva: a magyarok bebizonyították, hogy Magyarország európai nemzet, európai ország, "Európa a mi hazánk is".



Azt is mondta, úgy tekint a vasárnapi választásra, hogy a kormány az emberektől ismét erős felhatalmazást kapott.



"Megbíztak minket a magyar emberek azzal, hogy Brüsszelben a változást képviseljük. Munkát és feladatot kaptunk" - jelentette ki, azt ígérve, mindent megtesz, hogy az európai politikában eredményesen képviselje a magyar választók akaratát.



Úgy értékelt, hogy a magyarok ismét bizalmat szavaztak a Fidesz-KDNP-nek és a kormánynak az EP-választáson, nagyobb támogatást kaptak, mint egy éve. A magyar választók azt kérik, hogy az EP-képviselők a magyarok érdekeit képviseljék Brüsszelben, ne pedig Brüsszel érdekeit Magyarországon - hangsúlyozta.



A kormányfő közölte: a választás azt is világossá tette, a magyarok szerint érdemes folytatni az elkezdett munkát.



Az országgyűlési választás óta eltelt egy évben a magyar gazdaság eredményei tovább javultak, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, az első negyedévben a nemzeti össztermék 5,2 százalékkal bővült - ismertette, jelezve, hogy az első negyedéves eredmények másfél évtizede nem látott bővülési ütemet mutatnak.



Orbán Viktor kiemelte, az első negyedéves adatok alapján a magyar gazdaság növekedett legerőteljesebben az Európai Unióban, "hazánk jelenleg a három legdinamikusabban fejlődő gazdaság Európában".

Eközben azonban az EU teljesítménye "már kevésbé rózsás", a régi tagállamok növekedése lassul - mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság eredményeit meg kell védeni, és minden évben meg is kell haladni az európai növekedést. Reális célnak nevezte az EU átlagát 2 százalékponttal meghaladó bővülés elérését.



Ennek megvalósítása érdekében rövidesen gazdaságvédelmi akciótervet terjeszt a Ház elé - közölte.



A miniszterelnök végül arról beszélt, hogy az EP-választás eredménye azt is megmutatta: a magyarok támogatják a kormány családpolitikai kezdeményezését. "A magyar emberek számára a gyermek az első" - hangoztatta -, ezért hirdette meg a kormány a családvédelmi akciótervet. Három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet teremtenek, amelyből az idei év végéig 10 ezer meg is valósul. Július 1-jétől elérhető a gyermeket vállaló fiatal házasok 10 millió forintos életkezdési támogatása, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, továbbá a csok, valamint a jelzáloghitel-elengedés bővítése. 2020. január 1-jétől pedig bevezetik a nagyszülői gyedet és a legalább négygyermekes édesanyák szja-mentességét - ismertette az akcióterv elemeit.