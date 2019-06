Október végétől megújulhat a Lánchíd és teljes környezete

Október végén vagy november elején kezdik felújítani a Lánchidat és teljes környezetét, beleértve az Alagutat, továbbá a Clark Ádám és a Széchenyi István teret is - jelentette be a főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában pénteken. Tarlós István (Fidesz-KDNP) azt mondta, hogy ezenkívül sok minden mást is terveznek Budapesten. További járműveket cserélnének le a közösségi közlekedésben, felújítanák a Blaha Lujza és a Széna teret, javítanák a kerékpározás infrastruktúráját, fejlesztenék a repülőtéri gyorsforgalmi utat, csökkentenék a zajt a repülőtér környékén, folytatnák a drogprevenciós és a hajléktalanprogramjukat, megoldanák a bulinegyed problémáit, valamint hidat építenének Aquincumnál - sorolta.A főpolgármester szerint az ellenzékiek előválasztása nem egyéb, mint "agitprop tevékenység". Ha lenne egy meghatározó jelöltjük, akiben tényleg megbíznak, ha lennének komolyan veendő vetélytársai neki, a jelenlegi városvezetőnek, akkor semmi szükség nem lenne a folyamatra - vélekedett. Hozzátette: az előválasztás végeredménye ellenőrizhetetlen, nincs független bizottság, amely hiteles adatokat tudna szolgáltatni.Óránként hangzanak el ellenzéki részről olyan ígéretek, amelyeknek nincsen pénzügyi vagy jogi alapjuk, vagy egyik sem. Ezek betarthatatlanok, ilyeneket csak az tesz, aki tudja, hogy nem fogják számon kérni - jelentette ki Tarlós István.Az ellenzéki főpolgármester-jelöltekről szólva azt mondta: Kálmán Olga láthatóan semmilyen ismerettel nem rendelkezik az önkormányzati rendszer működéséről.Bár Karácsony Gergely tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, a testület munkájának kétharmadában egyáltalán nem vett részt, és a bizottsági ülések zömétől is távol maradt. Az általa polgármesterként vezetett Zuglóban ráadásul "kaotikus állapotok" uralkodnak - hangoztatta Tarlós István, megjegyezve: gyakorlatilag nem tud pozitív intézkedéseket felsorolni a kerület elmúlt öt évéből.Kerpel-Fronius Gáborra, a Momentum Mozgalom jelöltjére kitérve azt mondta, hogy őt egyáltalán nem ismeri, szinte semmit nem tud róla közölni.Ha valaki főpolgármester, jogkövetőnek kell lennie, be kell tartania a törvényeket, ezért semmi értelme olyan ígéreteket tenni, amelyek beváltását jogszabály kizárja - emelte ki.Példaként említette, hogy Kálmán Olga évente száz lakást építtetne az önkormányzatokkal, a főváros vezetőjének azonban semmi jogalapja nincs arra, hogy ilyesmire kényszerítse a kerületeket. Arról nem is beszélve, hogy lakásonként 27-30 millió forinttal számolva ez 3 milliárdos költség, és Tarlós István kérdésesnek nevezte, hogy honnan lenne erre pénz.Úgy fogalmazott: "el nem tudom képzelni, hogy a parlamenti képviselettel nem is rendelkező Momentum, a 0 százalékos Karácsony-párt vagy Kálmán Olga besétál a Parlamentbe, és törvényt módosít".A főpolgármester kiemelte, hogy csütörtökön választott bírósági pert nyertek a metrószerelvényeket is gyártó francia Alstommal szemben, így a cégnek 5 milliárd forintot és annak kamatait, összesen 6 milliárdot kell kifizetnie Budapestnek. Ezzel együtt 2011 óta tőlük "már 36 milliárd forintot szereztünk a városnak vissza" - közölte.Tarlós István kitért az elmúlt kilenc év eredményeire. Azt mondta, hogy befejezték a 4-es metrót, felújították a 3-as metró szerelvényeit, meghosszabbították és korszerűsítették az 1-es és a 3-as villamos vonalát, csaknem teljes mértékben csatornázták Budapestet, megépítették a budai fonódó villamost, kivitelezési szakaszba juttatták az árvízvédelmet a Római-parton, fejlesztették az Állatkertet és a Margitszigetet, fürdőket korszerűsítettek, javították a kerékpározás infrastruktúráját, csaknem tízezer fát ültettek, szobrokat állítottak, valamint új szmog- és hajléktalanrendeletet készítettek.A jövőről szólva a főpolgármester azt hangoztatta: kivitelezhető, hogy a Lánchíd körüli felújítás ne csússzon úgy össze a 3-as metró renoválási munkálataival, hogy az "érzékelhető többletterhet jelentsen" a közlekedésre.A 3-as metróval kapcsolatban megjegyezte, hogy "csend van": bár az ellenzék közlekedési káoszt vizionált, ez elmaradt. Ütem szerint haladnak, ráadásul teljes akadálymentesítést valósítanak meg - hangsúlyozta.A szerelvények esetleges légkondicionálásával kapcsolatban arról beszélt: annak kellene örülni, hogy felújítják a vonalat, amely így 25-30 évre biztonságossá válik. Valami hibát azonban "mindig kell" találni - jegyezte meg. Azt mondta, hogy keresik a légkondicionálás megoldásának lehetőségét. Az ügy egyelőre nem rendeződött, de mivel a munkálatok befejezése 2022-re várható, "nem kéne havonta türelmetlenkedni" - jelentette ki.A Blaha Lujza tér átalakítása még az idén elkezdődik, a folyamat fél évet biztosan igénybe vesz majd. Jövőre pedig nekiállnak a Széna térnek - folytatta Tarlós István.A Nyugati téri és a Rottenbiller utcai felüljárót egészen biztos, hogy el fogják bontani, a forgalomszervezés szerinte megoldható szintben.A főpolgármester arról is beszélt, hogy sok a vitája Orbán Viktor miniszterelnökkel, főleg négyszemközt. Az ellenzék kritikájával szemben ő igenis önálló városvezető - hangoztatta.Feltette a kérdést: épeszű ember el tudja képzelni, hogy ennél a kormánynál akárki más képes többet kiharcolni, mint a hivatalban lévő budapesti városvezető, aki ha több mindenben nem is ért egyet a miniszterelnökkel, de 1990 óta politikai szövetségese?Tarlós István közölte, hogy a Fidesszel néhány ügy köti leginkább össze, mint például az illegális bevándorlásról kialakított álláspont. Minden más kérdésben lehetnek viták, amelyek néha nem is szolidak, ezeket azonban nem mind a közvélemény előtt folytatják - tette hozzá.