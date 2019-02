Novák Katalin: a kanadai konzervatívok számára modell a magyar családpolitika

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

A kanadai konzervatívok nagy érdeklődést tanúsítanak a magyar családpolitika iránt, számukra ez modell - tájékoztatta a Kanadában tárgyaló Novák Katalin , az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-t telefonon.A háromnapos látogatáson Kanadában tartózkodó Novák Katalin Ottawában és Torontóban folytatott megbeszéléseket a kanadai Konzervatív Párt vezető személyiségeivel, előadást tartott a tekintélyes Cardus Intézetben a magyar családpolitikáról és találkozott a magyar diaszpóra képviselőivel is.Az államtitkár az MTI-nek elmondta: a kanadai konzervatívok kifejezetten keresik a kapcsolatot a Fidesszel, ezért találkozói és tárgyalásai egyúttal arra is alkalmasak, hogy a Fidesz nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökeként erősítse a két párt közötti kapcsolatokat is.Novák Katalin mások mellett tárgyalt Lisa Raittal, a Konzervatív Párt helyettes vezetőjével, Candice Bergennel, a párt parlamenti frakcióvezetőjével, Andrew Bennettel, a korábbi konzervatív kabinet miniszterével, Ed Fast korábbi kereskedelmi miniszterrel és Michelle Rempellel, az ellenzékben lévő konzervatívok árnyékkormányának bevándorlásügyi vezetőjével is.Az MTI-t tájékoztatva Novák Katalin kiemelte: a kanadai konzervatívok érdeklődtek a fiatalokat és a családalapításra készülőket segítő magyar intézkedések részletei iránt is, és sokat kérdeztek arról, hogyan lehet az adórendszer révén segíteni a gyermekvállalást és általában a fiatal családokat.Michelle Rempel bevándorlásügyekért felelős árnyékminiszterrel az államtitkár a migráció kérdéseit vitatta meg. "Bár Kanada hagyományosan bevándorló ország, ugyanakkor náluk is fenyeget a rendezetlen és ellenőrizetlen bevándorlás, amely integrációs problémákat vet fel" - fogalmazott eszmecseréiről Novák Katalin. Elmondta, hogy a kanadai Konzervatív Párt - amely az ősszel tartandó választásokon jó eséllyel ismét kormányra kerülhet - szintén az erős határvédelem híve.Novák Katalin helyi idő szerint csütörtökön este a torontói Szent Erzsébet templomban megnyitotta a keresztények üldözéséről szóló magyar kiállítást, és találkozott a magyar diaszpóra képviselőivel is. Egyúttal ellátogatott a magyar kormány támogatásával most épülő diaszpóra missziós központba."Tavaly indult el a Köldökzsinór programunk, amelynek köszönhetően a Kanadában született magyar gyermekek is jogosultak egyszeri támogatásra és babakötvényre, és ez nem is az anyagiak miatt fontos, hanem mert a kanadai magyarok érzik az anyaország támogatását" - hangsúlyozta az MTI-nek Novák Katalin államtitkár.