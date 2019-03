Miniszterelnökség: világszerte megünneplik március 15-ét a magyar közösségek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamennyi fontos helyszínén, és a forradalmárokhoz köthető helyeken is tartanak ünnepi programokat, így például Medgyesen, Segesváron, Petőfi feltételezett elestének helyén, a 2005-ben újjáépített ispánkúti Petőfi-emlékműnél, a győztes piski csata helyszínén vagy Székelykeresztúron, ahol két éve újra elültették Petőfi körtefáját

Világszerte megünneplik a magyar szervezetek és közösségek március 15-ét, a rendezvények szervezésében aktívan részt vállalnak a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által indított Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai is.A Miniszterelnökség által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a rendhagyó történelemórák, előadások és ünnepségek már a hétvégén megkezdődtek és a héten is folytatódnak. Egyházak, helyi politikai és civil szervezetek, magyar iskolák, nagykövetségek vállalják magukra az események szervezését, amelyekben aktívan részt vesz a Petőfi Sándor-program 72 és a Kőrösi Csoma Sándor-program 140 ösztöndíjasa.- közölték.A kárpátaljai Beregszászon zászlót bont a Kárpátalja Baranta, egy csaknem 100 tagú, magyar harcművészettel foglalkozó közösség, és azon belül a Rákóczi Légió, amely a kárpátaljai kötődésű, de szülőföldjüket ideiglenesen elhagyó barantásokat, harcművészeket, hagyományőrzőket gyűjti össze. Törökországban is minden évben tartanak megemlékezést, hiszen a szabadságharc után több magas rangú tiszt, maga Kossuth Lajos is menedéket talált itt az üldöztetések elől. Ünnepelnek New Yorkban is, ahol Kossuth Lajos 1851-ben tizenhét napot töltött. Londonban külön a megemlékezésre írt színdarabot mutatnak be az ösztöndíjasok aktív részvételével, míg Frankfurtban a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasai által zenei művekből, néptáncból, valamint történelmi dokumentumok szemelvényeiből összeállított ünnepi műsort adtak elő a helyi magyarok.Ösztöndíjas készíti az ünnepi néptáncműsor koreográfiáját a kanadai Torontóban, és szintén ösztöndíjas állította össze a műsort az amerikai Clevelandben is. Ösztöndíjas munkájának köszönhetően most először lesz ünnepség az angliai Kingston upon Hullban, és hosszú idő után most emlékeznek meg először március 15-ről a szerbiai Tiszakálmánfalván is - olvasható az összegzésben.