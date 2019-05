Két hétre, május 13-tól 26-ig lezárják a Keleti pályaudvart

Frissítve:

A csarnok egész területén, 8670 négyzetméteren újraaszfaltozzák az utasperonokat;

javítják a vasúti pályát a pályaudvar teljes hálózatán: 463 darab talpfát, 3155 darab vasbeton aljat, 716 méter sínt, továbbá 131 darab váltó(kitérő) alkatrészt és 1210 méteren ágyazatot is cserélnek;

lebontják a használaton kívüli, egykori büféket, pavilonokat;

kicserélik a padokat, a szemeteseket és az utastájékoztató piktogramokat;

új modern utastájékoztató LED kijelzőfalat telepítenek a csarnokba;

a térvilágítás karbantartása során 300 darab lámpatest cseréjére is sor kerül, hogy energiatakarékosabb és hatékonyabb legyen a világítás.

virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk közelében lévő zöldterületeket;

elvégzik a szükséges beavatkozásokat a teljes felsővezeték hálózaton; az állomási biztosítóberendezésen, az energia ellátási hálózatokon;

és helyreállítják a megkopott falakat a csarnokban és az utasforgalmi területeken.

Két hétre, május 13-tól 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik - mondta Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatója elmondta, hogy a kéthetes lezárásra kidolgozott menetrendben, mindenhol átszállást biztosítanak a BKK-val együttműködve.Loppert Dániel elmondta, hogy az utasok tájékoztatására 100 táblát - és a BKK-val is egyeztetve - további 150 tájékoztatót helyeztek el vidéken és Budapesten.A Keleti pályaudvar 2,1 milliárd forintba kerülő karbantartását a MÁV saját forrásból biztosítja. Az utascsarnokban óriási, modern, ledes tájékoztatót helyzetnek ki, kicserélik az aszfaltot 8670 négyzetméteren, a használaton kívüli bódékat és pavilonokat elbontják, 1200 méteren ágyazatot, 700 méteren sínt cserélnek, és a közlekedésbiztonságot javító munkákat végeznek. Mindezt azért, hogy a Keleti pályaudvaron csökkenjen az üzemzavarok, meghibásodások száma, megelőzzék a sebességkorlátozások bevezetését, pontosabban közlekedjenek a vonatok - tette hozzá a MÁV kommunikációs igazgatója.Kormányos László elmondta, hogyA MÁV-Start igazgatója a főbb változások közül kiemelte, hogy. A pécsi vonal IC-i Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek., az IC pótlóbuszok változatlanul Budapest Verseny utca és Hatvan között járnak, azonban az eddig a Keletibe közlekedő gyors és sebesvonatok helyett buszok viszik az utasokat a Budapest Stadion autóbuszpályudvarról Hatvanig., a munkanapokon járó sülysápi, nagykátai és szolnoki gyorsított személyvonatok Kőbánya-felső állomáson fordulnak, viszont a naponta reggel közlekedő szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatok Kelenföldig járnak.- hívta fel a figyelmet a MÁV-Start igazgatója., Szolnokon át lehet szállni a Nyugati pályaudvar és Békéscsaba között járó távolsági vonatokra - emelte ki Kormányos László.A MÁV-Start igazgatója kitért arra, hogy a Keleti pályaudvar bezárása alatt, ezen a szakaszok Üröm és Rákoscsaba között Budapest bérlettel is fel lehet szállni. A BKK a 37 és a 37/a villamosokon Sörgyár és Blaha Lujza tér között elfogadja az érvényes vasúti bérleteket, igazolványokat, ezeket a villamosokat és a 4-es metrót sűrűbben közlekedtetik.Kormányos László kiemelte, a Keleti pályaudvar bezárása alatt a Thököly útról megközelíthető nemzetközi pénztárban árulnak majd belföldi jegyeket is a nemzetközi vasúti jegyek mellett, egyben felhívta a figyelmet, hogy a vasúti jegyek az interneten és a vonatinfó alkalmazáson is megvehetők.A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak előtti terület is le lesz zárva a május 13-tól 26-ig tartó időszakban.Az utasok kiszolgálását a jelenlegi, Thököly út felől megközelíthető nemzetközi pénztárak területén tervezi a MÁV-START megvalósítani, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, illetve 1 ügyfélszolgálati munkahely lesz, melyek 5:25 és 19:40 között tartanak nyitva. De várhatóan egy nap áramszünet miatt zárva lesznek.A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudvaron jegyértékesítő automata nem fog üzemelni. A csökkentett kapacitás és a kisebb hely miatti zsúfoltság elkerülésére azt javasolják, hogy belföldi jegyeiket a Vonatinfó alkalmazásból, vagy interneten az e-vonatjegyet választva vásárolják meg, elkerülve ezzel a sorban állást.A Keleti pályaudvar lezárása számításuk szerint két hét alatt 160 ezer jegyet váltó és további 11 ezer bérletes utast érint, a jegyértékesítési rendszert a fogadó pályaudvarokon megerősítik, a különböző vasúti internetes keresőkben - köztük az Elvira oldalon és a vonatinfo mobilalkalmazásban, a www.mav.hu/keleti honlapon - a változást átvezették, ezért érdemes ezeket is használni a tájékozódáshoz - mondta a MÁV-Start igazgatója.A MÁV-START közleménye szerint több mint száz szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével zajló szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javul a különböző berendezések működése, jelentősen csökken az üzemzavarok, meghibásodások száma.A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, javul a menetrend, csökkenni fog a műszaki üzemzavarok valószínűsége.A vágányokon, a váltókon, a biztosítóberendezésen, a felsővezetéki hálózaton és a peronokon végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, valamint összességében a pályaudvar szolgáltatásainak színvonalát.