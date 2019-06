Kegyetlen gyilkos ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A férfi szexuális indíttatásból több nőt is megtámadott, egyiküket különösen kegyetlen módon meg is ölte; a Fővárosi Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozva vádat emelt ellene - közölte a hivatal.A vádirat szerint a vádlott, egy 31 éves férfi 2016. október hó 12-én az esti órákban Budapesten a IX. kerület Boráros téren megismerkedett egy hajléktalan nővel, akit közös italozásra hívott. A nő elfogadta a férfi ajánlatát, majd a Népligetbe mentek, ahol egy sötét, bokros területen kezdtek inni. A férfi egy idő után szexuálisan bántalmazta a sértettet, majd különösen kegyetlen módon megverte és a magatehetetlen nőt egy bokorba vonszolva a parkban hagyta. A nő a helyszínen meghalt.A vádirat szerint a 31 éves férfi négy nőt támadott meg, akiket szexuálisan bántalmazni akart. A sértettek hangosan segítséget kértek, így a vádlott elmenekült, azonban ezt megelőzően mindegyik nőt megütötte vagy megrúgta, egyikük életveszélyes sérüléseket is szenvedett.A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói nagy erőkkel, még 2017 decemberében fogták el a férfit.A vád szerinti bűncselekmények büntetési tételének felső határa – a halmazati szabályok alapján – huszonöt évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés. A Főügyészség a vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a vádiratban.A vádlott letartóztatásban van.