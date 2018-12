Gál Kinga: a Fidesz néppárti frakciója elutasítja a humanitárius vízumok bevezetését

A Fidesz néppárti frakciója elutasítja a humanitárius vízumok bevezetését, mert az "elképesztő, abszurd és veszélyes" - jelentette ki Gál Kinga fideszes EP-képviselő Brüsszelben magyar újságíróknak adott nyilatkozatában hétfőn.A képviselő elmondta, az EP szakbizottságának javaslata előzetes biztonsági szűrés és menekültügyi eljárás lefolytatása nélkül engedni a migránsokat az unió területére. Vízumot ad, hogy mindezen eljárásokat majd a tagállamokban történjen meg - közölte."Látjuk, hogy aki már bent van, legyen az veszélyes ember, migráns, illegális, vagy gazdasági bevándorló, azt az unió nem tudja visszaküldeni, tehát már itt marad. Mindez abszurd és biztonsági szempontból is aggályos" - fogalmazott.Emellett "ezresével fogják megrohamozni" az egyes konzulátusokat a vízumkérők, amely rendkívüli terhet ró majd a tagállamok unión kívüli országokban működő külképviseleteire - vélekedett."A józanésznek mond ellent, amikor ilyen kezdeményezéssel áll elő a parlament" - hangsúlyozta.A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament migránspárti politikusai mindenáron "le akarják nyomni" az EP egészének torkán a kezdeményezést annak ellenére, hogy egyszer már elbukott a javaslat. Döbbenetesnek nevezte, hogy a szöveg megváltoztatása nélkül a szakbizottság újra szavazásra tűzhette a dokumentumot."Mindez azt mutatja, hogy megvan a kreativitás azokban, akik mindenáron be akarják hozni a migránsokat Európába. Mi csak azt tudjuk mondani, hogy ellene vagyunk, mert ezt az egész helyzetet elképesztőnek és abszurdnak tartjuk" - tette hozzá Gál Kinga.Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) hétfőn megszavazta a migránsok legális uniós beutazási kereteit rögzítő, humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést, ezt követően az EP plenárisa még december közepe előtt, Strasbourgban megszavazhatja a javaslatot.Amennyiben a 37 támogató, 10 elutasító szavazattal és három tartózkodás mellett megszavazott határozatot az EP plenáris ülésén is elfogadják, az EP felszólítja az Európai Bizottságot, hogy áprilisig tegyen javaslatot a védelmet kérő személyek legális beutazási lehetőségeit megteremtő közösségi jogi keret kialakítására, olyan humanitárius célú vízum létrehozására, amely lehetővé tenné a menedékkérelem benyújtását az ezt önként vállaló EU-tagállamok unión kívüli külképviseletein.Az elfogadott javaslat szerint a humanitárius vízumot kiadó államok lehetővé tennék az érintettek belépését a területükre kizárólag a menedékkérelmük benyújtása céljából. A tervezett rendelet azonban nem kötelezné a tagországokat ezek kiadására, csupán közös keretet hozna létre az így eljárni kívánók számára.