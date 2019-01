Fidesz: a szocialisták elvettek egy havi nyugdíjat

A nyugdíjasok idén is számíthatnak a kormányra - mondta Dunai Mónika , a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken Budapesten újságíróknak.A kormánypárti politikus kijelentette, a kormánypártok ebben az évben is vállalják, hogy megőrzik a nyugdíjak értékétAzt szeretnénk, ha a magyar gazdaság elmúlt években elért eredményeiből részesülnének a nyugdíjasok is, hiszen "ők azok, akik az elmúlt évtizedekben keményen dolgoztak ezért az országért" - fogalmazott.Dunai Mónika azt mondta: a Gyurcsány-kormány idején az idősek csak megszorításokra számíthattak. A szocialisták elvettek egyhavi nyugdíjat, a balliberálisok kormányzásuk idején elértéktelenítették a nyugdíjakat és megdrágították az életet, háromszorosára emelték a gáz árát, kétszeresére az alapvető élelmiszerek áfáját, és mindezeken felül kórházi napidíjat és vizitdíjat is akartak fizettetni az emberekkel - sorolta.Hozzátette: az ellenzéki pártokra a nyugdíjasok továbbra sem számíthatnak, hiszen nem támogatják azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kormány a nyugdíjasok életét igyekszik megkönnyíteni. Példaként említette a nyugdíjprémiumot és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését.