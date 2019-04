EP-választás - Orbán: csak a Fidesz-KDNP képes kellő súllyal képviselni Magyarországot

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas arra, hogy kellő súllyal, komolysággal képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren, hogy kiálljon a magyarokért Brüsszelben - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szabadkán, a Városháza dísztermében tartott európai parlamenti választási kampányrendezvényen.



A kormányfő az összetartozás szempontjából szimbolikusnak nevezte, hogy az első EP-választási kampánygyűlését Szabadkán tartja.



Beszédében megerősítette Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatását, valamint arról is szólt, hogy az anyaország segítségével a Vajdaság is képes lesz az elvándorlás megállítására.



Ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy minden szavazati joggal rendelkező vajdasági magyar állampolgárt mozgósítsunk az európai parlamenti választásokra - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a kampányrendezvényen.



Ennek érdekében a VMSZ Mindannyian! címmel indított kampányt a Fidesz-KDNP európai parlamenti jelöltlistája mellett.



A legnagyobb délvidéki magyar párt a választási verseny részeként elindította a Mindannyian.rs internetes oldalt, amelyen a kampány legfontosabb pontjai és rendezvényei követhetők nyomon, illetve a Fidesz-KDNP listájával szimpatizálók feliratkozhatnak, hogy így is jelezzék támogatásukat.