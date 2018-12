Kimi Räikkönen elköszönt a Ferraritól - Videó

A pilóta köszönetet mondott az elmúlt évek eredményeiért, de azért nem hazudtolta meg önmagát, búcsúzóul azért kicsit azért még odaszúrt egyet volt csapatának.

„Már mindenkinek köszönetet mondtam, de most szeretnék mindenkinek egyszerre is újra köszönetet mondani. Két részletben összesen nyolc évet töltöttünk együtt, bajnoki címekből is kivettem a részem, egy egyéni és két csapatbajnokságot nyertünk. Azóta, hogy 2014-ben visszatértem ide, a csapat elképesztően hosszú utat járt be. Talán nem is tudnám szép szóval jellemezni az akkori helyzetet, 2014 már nagyon-nagyon messze van attól, ahol most tartunk.

Ugyan a legnagyobb trófeát még mindig nem sikerült megszereznünk, hiszem, hogy jó kezekben van a csapat, és minden jót kívánok nektek a jövőre nézve! Remélem, megnyeritek, mert nem szeretnék úgy bevonulni a történelembe, hogy én voltam az utolsó, aki világbajnok lett veletek."

- csipkelődött kedvesen a finn.