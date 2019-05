Bele kell jönni a motorozásba: a technika segíthet kivédeni a balesetet - Az autósokon is sok múlik

Messzelátó



A „hálózatba kapcsolt látóhatár" megoldással a motorosok bepillanthatnak a következő utcasarok vagy kanyar mögé, így a lehetséges veszélyforrásokra is időben tudnak reagálni. Az internetről származó adatok valós idejű információt adnak a sebességkorlátozásokról, a kanyarok biztonságos tempójáról, a veszélyhelyzetekről, a forgalmi dugókról, valamint a balesetekről. Ezekből a motoros pontosabb képet kaphat arról, mi vár rá, a fejlesztés így növeli a közlekedés biztonságát és csökkenteni a balesetek számát.

Fotó: Frank Yvette

Automatikus segélyhívó minden esetre



Az autósokhoz hasonlóan a motorosoknál is van már e-Call sürgősségi hívás, amely automatikusan csatlakozik a segélyhívó szolgáltatásokhoz, ha a vezető balesetet szenved, vagy érintett abban. A rendszer a jármű adatait, valamint a helyzetét is megadja a hívást fogadó ügyeletesének. Ha a kétkerekű elromlana, a b-Call műszaki segélyhívó önállóan lép érintkezésbe a javítóműhellyel, és megadja a szükséges adatokat. Az i-Call információs vonal pedig mindenféle úton hasznos segítség lehet: egyszerűen, gyorsan és célirányosan lehet információhoz jutni például a legközelebbi benzinkútról.

Ha a hét eleje nem is volt klasszikus motorozós idő, hiszen vigasztalanul esett, azért már többször elő lehetett venni a kétkerekűeket, és ez a következő hetekben még inkább így lesz – és a nyár idén sem marad el. Fontos, hogy a motorosok különösen fokozott óvatossággal vezessenek, és ne feledjék, hogy az utak védtelen közlekedői közé tartoznak. Vezetéstechnikai szempontból nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tavasszal több hónapos kihagyás állhat egy-egy motoros mögött, ezért a szokásosnál körültekintőbben kell közlekedni. Nem beszélve arról, az autósoknak is szokni kell ilyenkor, hogy adott esetben egy vagy akár több motor is feltűnhet a visszapillantó tükörben.A balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a járművet a látási és útviszonyoknak megfelelően, a helyes sebesség megválasztása mellett vezessük. Az autósokra is igaz, a motorosokra azonban még inkább, hogy hiába érzi úgy a vezető, hogy uralja a járművet – ami igaz is lehet –, ha nem hagy „tartalékot", nincs ideje és távolsága, hogy a másik közlekedő hibáját kijavítsa. Lehet tökéletes műszaki állapotú a motor, kitűnő a gumi, a sárfelhordáson egy nem túl forszírozott tempójú kanyarban is könnyen elszáll a motoros.A mezőgazdasági szezon beindulásával ott is számítani kell a traktorra, speciális vontatóra, ahol nem is gondolnánk – ha munkagép vezetőjének lecsúszik sáros gumicsizmás lába a kuplungpedálról, akkor bizony a „nagyvas" simán kiugrik a dűlőútról a főútra. Ilyenkor sem a kikerülés, sem a hirtelen megállás nem egyszerű.A technika fejlődésével a gyártók természetesen folyamatosan csökkentik az emberi tényezőt, és a motorokat is egyre több biztonsági felszereléssel gyártják. Ezek közül van, amit szériában beszerelnek, és akad olyan is, amit extraként kell megrendelni a motorhoz. Ezt az egyik legnagyobb beszállító, a Bosch például annyira komolyan veszi, hogy Stuttgart melletti saját tesztpályáján a motorosoknak szánt fejlesztéseket már önállóan, az autótechnológiától elkülönítetten mutatta be.Hol tart, mit tud ma a biztonsággal összefüggő technika? A vezetéstámogató rendszerek nemcsak az autóknál, itt is segítenek. Ilyen a menetstabilizáló motorkerékpárok számára kifejlesztett változata. A kétkerekűekre jellemző paraméterek, például a dőlésszög figyelésével a rendszer azonnal képes elektronikus fékezési és gyorsítási beavatkozásait a motor és vezetője éppen aktuális helyzetéhez igazítani. Így képes megelőzni a gép eldőlését vagy idő előtti felegyenesedését, amikor a motoros a kanyarban fékezni kényszerül – ezzel hatékonyan hozzájárul a legtipikusabb motoros balesetek elkerüléséhez.A nehéz motorkerékpárokkal könnyebb boldogulni a visszagurulás-gátló programmal, amely az ABS egyik hasznos funkciója, okos algoritmusait ennek vezérlőegységébe programozták. Ez megálláskor megakadályozza a motor elgurulását lejtős vagy akár egyenes terepen, így nem kell a vezetőnek a kezét folyamatosan a fékkaron, vagy talpát a lábféken tartania.