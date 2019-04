Az Európai Parlament támogatja a kötelező életmentő technológiákat az új autókban

az autókat, furgonokat, teherautókat és buszokat fejlett biztonsági berendezésekkel kell felszerelni

a biciklisek és gyalogosok is védettebbek lesznek

2018-ban 25.100-an haltak meg balesetben az Unió útjain

Kisebb veszélyt jelentenek majd a teherautók és a buszok a gyalogosokra és a biciklisekre

Jobb törésteszt és szélvédő

„A jogszabálynak köszönhetően a következő évek során több ezren élik túl a baleseteket. A középpontban mindig a közutakat használók, elsősorban a védtelenebbek álltak."

A következő lépések

Az új autókat 2022 májusától kötelező felszerelni bizonyos életmentő technológiákkal, például intelligens sebességszabályzóval és fejlett vészfékező rendszerrel.Az intelligens sebességszabályzó becslések szerint 20 százalékkal csökkenti a közúti balesetből származó halálesetek számát. A rendszer térkép és közlekedési táblák alapján figyelmezteti a sofőrt, ha túllépi a sebességkorlátot, de nem korlátozza a sebességet, és a sofőr bármikor kikapcsolhatja.Az új személyautókba és könnyű haszongépjárművekbe ezen kívül fejlett vészfékezési rendszert (ez a teherautók és a buszok esetében már most is kötelező) és vészhelyzetben működésbe lépő sávtartó rendszert is be kell majd szerelni.A teherautókat és buszokat úgy kell megtervezni, hogy azokból a sofőr számára jobban láthatók legyenek a veszélyeztetett úthasználók, többek között a kerékpárosok és a gyalogosok. Olyan járműveket kell építeni, amelyekben a lehető legkisebb a holttér a sofőr számára a jármű előtt és oldalán, fogalmaz a szöveg.A közvetlen rálátást biztosító technológiát 2025 novemberétől kell alkalmazni az új modellekben, és 2028 novemberétől a már meglévő modellekben.Az új szabályok a passzív biztonsági követelményeket, többek között a törésteszteket és a szélvédők minőségi előírásait is szigorítják annak érdekében, hogy a gyalogosok és biciklisek baleset esetén kevésbé súlyos sérüléseket szenvedjenek. A gumiabroncsok típusjóváhagyásához a használt abroncsok tesztjére is szükség lesz.Róża Thun lengyel néppárti jelentéstevő szerint„Nem vezetünk be sebességkorlátozót. Ehelyett egy intelligens rendszert teszünk kötelezővé, amely tudatosítja a sofőrben, ha átlépi a sebességhatárt. Így nem csak az utak válnak biztonságosabbá, hanem kevesebb büntetést is kell majd fizetni."A Parlamentben 578 szavazattal, 30 ellenszavazat és 25 tartózkodás mellett jóváhagyott rendelet most a tagállami szakminiszterek elé kerül. A jogszabályról már előzetes, nem hivatalos megállapodás született a Parlament és a Tanács között.A Bizottság előzetes adatai szerint az Unió útjain 2018-ban 25.100-an haltak meg és 135.000-en sebesültek meg súlyosan.