A felújítás során is üzemel a GYIK Rendezvényház Sopronban

- Félidejéhez érkezett a GYIK Rendezvényház energetikai felújítása. A fejlesztés során a homlokzati nyílászárókat és a radiátorokat kicserélik, továbbá a lapos tetőn új rétegrendet alakítanak ki a jobb hő- és víztartás érdekében. A felújítás része az akadálymentesítés, amely autóbeállót, mosdót és rámpa-előlépcsőt is tartalmaz – részletezte a 280 milliós uniós forrásból megvalósuló beruházást Fodor Tamás polgármester. Utalt arra is, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége nagy szerepet vállalt a széndioxid-kibocsátás csökkentésében. A soproni intézmények intenzív energetikai felújítása – többek között – ezt a célt szolgálja. A beruházás várhatóan 2019 márciusában fejeződik be.Simon István alpolgármester hozzátette, a helybéliek a város korszakos megújulásának lehetnek szemtanúi, s az önkormányzat köszöni a lakosság türelmét: az eredmény megéri.Mágel Ágost, a térség önkormányzati képviselője a GYIK elmúlt legendás évtizedeiről szólt, mondván: a mostani ifjúságnak, de a felnőtteknek is élmények sokaságát jelenti a GYIK.Orbán Júlia intézményvezető örömének adott hangot, hogy a GYIK megújul, olyan ütemezéssel és körülmények között, hogy a rendezvényház megtarthatja programjait, s a művészeti csoportok is működhetnek.Annak idején a háborúban megsemmisült Malátagyár helyén, az Erzsébet-kert mellett 1951-52-ben Winkler Oszkár tervei alapján épült meg az Ady Endre úti kultúrház. Az épület jelentős szerepet töltött be az 1956-os forradalom helyi eseményeiben, ott alakult meg a Városi Nemzeti Tanács. Az ingatlan 1998 óta ad helyet a Gyermek és Ifjúsági Központnak, jelenlegi nevén a GYIK Rendezvényháznak.