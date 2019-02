Világhírű lett a 11 éves magyar fiú, aki sarokkal rúg kosárra - videó

Egy magyar fiú, a dán Nordsjaelland 11 éves focistája, Németh Hunor Vajk videója is felkerült a világszerte csaknem 200 ezer követővel rendelkező, futballőrülteknek létrehozott Soccer Addict elnevezésű Facebook-oldalra –A technikás fiatal focista az edzések és az egyéni tréningek mellett különböző trükkökkel fejleszti magát, így született meg az a felvétel is, amin sarokkal emeli kosárpalánkba a focilabdát."Ezt még Steph Curry sem tudná megcsinálni" – írta a sportoldal a magyar fiú káprázatos mozdulatsorát megörökítő videó mellé, amely egy versenyben is részt vesz. Ugyanis minél többen megnézik Hunor felvételét, annál nagyobb eséllyel kerül ki az 5,5 millió követővel rendelkező Oh My Goal nevű sportoldalra.