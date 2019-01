Száműzi boltjaiból az utolsó egyszer használatos szatyrokat is a dm

A dm-drogerie markt-ról röviden



A dm-drogerie markt Magyarországon jelentős szereplő a drogéria kiskereskedelem piacán, polcain több mint 13.000 terméket kínál a szépségápolás és az egészségmegőrzés témakörében. Folyamatosan szem előtt tartva vásárlói változó igényeit, széles kínálatot tart fenn bio-élelmiszerekből és natúr kozmetikumokból.



A vállalatot Götz Werner, elismert drogista és Günter Lehmann üzletember alapította Németországban. Az első dm üzlet 1973-ban nyitotta meg kapuit Karlsruhe városában. A kezdeti sikerek után 1976-ban Günter Bauer osztrák üzletember bevonásával Ausztriában, Linz városában is megnyílt az első dm, ezzel nemzetközivé téve a láncolatot. A cég tulajdonosai a 90-es években elérkezettnek látták az időt, hogy további országokat is "meghódítsanak", amelynek kapcsán 1993-ban vette kezdetét a dm történet Magyarországon is. A dm jelenleg 260 üzletével teljes országos lefedettséget biztosít a drogéria kiskereskedelem piacán.



Az alapítók a mai napig aktív üzletemberként segítik a cég fejlődését, több ezer ember számára lehetővé téve a "Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein" avagy "Itt vagyok önmagam, itt vásárolok" szlogennel történő azonosulást.

A műanyag bevásárlótáskák a figyelem középpontjába kerültek az utóbbi években, a tengerekben úszó szeméthegyek képei bejárták a világot. A műanyag zacskók visszaszorításának terén a dm már eddig is több fontos lépést tett: az ingyenes szatyrokat két lépésben megszüntette,A dm alternatívaként papírtáskát ajánl a vásárlóknak, amelynek árát januártól csökkentik, illetve többször használatos pamuttáskát és a nagy teherbírású permanent táskákat kínálnak.A papírtáskába kialakításának köszönhetően könnyű belepakolni és rendkívül strapabíró. Újrahasznosított papírból készül, előállítása környezetkímélő, s mivel komposztálható, bio hulladék gyűjtésére is alkalmas. Később a táska ismét visszakerülhet az újra hasznosítási körforgásba. A nagy teherbírású permanent táska 80 százalékban újrahasznosított műanyagból áll, 100 százalékban újra visszavezethető az újrahasznosítás folyamatába. Két méretben kapható és a dm márkáihoz illő, trendi design-elemek díszítik.A dm gazdasági közösségként kiemelt területként kezeli a környezettudatosságot, döntési folyamataiban fontos szerepe van a fenntarthatóságnak, és a tudatos vásárlói magatartás segítésének. Ez a vevők számára leginkább a választékon keresztül érzékelhető: bio és környezetbarát termékek széles választékát kínálja a drogéria, évek óta foglalkoznak a termékek csomagolásának optimalizálásával. Papír csomagolásainak nagy részét újrahasznosított vagy FSC minősítésűre cserélte a vállalat, a termékeken zöld lóhere szimbólum segít tájékozódni a vásárlóknak a termék jellemzőiről. Új receptúrák segítségével sikerült elérni, hogy a saját márkás termékek ma már szinte egyáltalán nem tartalmaznak nem feloldható mikrorészecskéket („mikroműanyagot").