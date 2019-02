Felvidéki énekes képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon? - videó

Az elődöntőben előadott produkció:

A Madár repülj! című dalból bár saját tragédiájából merített Gergő, az üzenet mégis az, hogy ne veszítsük el a reményt bármilyen nehézséggel is találjuk szembe magunkat. Próbáljunk felállni a kudarcokból, engedjük elrepülni a madarat… A fiatal énekes előadását a zsűri megrázóan szépnek találta: tiszta hang, egyedi hangzásvilág.



Ez lehet akár a 2019-es év dala

- tette hozzá Nagy Feró.

A 23 éves párkányi születésű felvidéki srác az elődöntőn elsőként jutott tovább a legmagasabb pontszámmal, most szombaton, február 16-án a középdöntőben újra színpadra áll, hogy átadhassa mély mondanivalóját a közönségnek.Hogy Gergő még jobban lenyűgözze a közönséget és a műsor ítészeit, extrább látványvilággal érkezik a szombati középdöntőbe, melyet 19:30-tól a Duna TV és a Duna World sugároz.Mi is figyeljük majd az adást, szurkolunk Gergő és a dal sikeréért, a Madár repülj! ugyanis szerintünk is nagy esélyese a versenynek, kitűnik a mezőnyből.