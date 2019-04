Az osztrák kormány véget vetne az anonim kommentelésnek

100 ezernél több regisztrált felhasználóval rendelkeznek;

az éves bevételük meghaladja az 500 ezer eurót;

évente 50 ezer eurónál nagyobb értékű, reklámcélú állami támogatást kapnak.

A törvénytervezet szerint a nagyobb portálokra regisztráló felhasználók továbbra is használhatnának nicknevet, azonban a regisztrációkor meg kellene adniuk a valódi nevüket és a lakcímüket, így a megfelelő hatóság könnyen megtalálhatná őket, ha törvényellenes módon nyilvánítottak véleményt, vagy illegális tettek végrehajtásával fenyegetőznek - írja a Der Standard információira hivatkozva az Origo.A felhasználók által megadott információk hitelességét valamilyen módon a webhelyeknek kellene ellenőrizniük, de nem világos, hogy ez miként tudnák hatékonyan megtenni. A törvénytervezet jelenlegi verziója egyáltalán nem rendelkezik az ellenőrzés módjáról, csupán annyit vet fel, hogy telefonszámok alapján megoldható lehet, hiszen az év elejétől az aktív SIM-ek a tulajdonosuk ellenőrzött, fotós igazolványához vannak rendelve.Mint írják, az áll a javaslatban, hogy a webhelyek például kötelezővé tehetnék az SMS-ben kapott kódon keresztüli, kétlépcsős hitelesítés használatát a felhasználóik számára, mikor be kívánnak jelentkezni.A lap információi szerint a törvénytervezet az olyan webhelyekre vonatkozna, amelyek esetében az alábbi három feltételből legalább egy teljesül:A szabályozást nem tisztelő portálok maximum 500 ezer eurós büntetést kaphatnának, ismételt elkövetés esetében mindig duplázódhatna a bírság összege, persze a fenti értékhatárig. Emellett az a személy is akár 100 ezer eurós büntetést kaphatna, akinek a bírságolt cégen belül a dolga lett volna a törvénykövetés betartatásának az ellenőrzése.