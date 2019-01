Szalayék tartják 28. helyüket a Dakar-ralin

A Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a 32. időt érte el csütörtökön a Peruban zajló Dakar-rali negyedik szakaszán, összetettben pedig maradt a 28.



A magyar csapat péntek reggeli tájékoztatása szerint a duó autóját, melynek első futóművét a szerdai etapon tönkretette egy szikla, a szervízcsapat egész éjszakás szereléssel megjavította, így reggel időben el tudott startolni a páros. Az Arequipa-Tacna és Moqueagua közötti szakaszon aztán ismét rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük Szalayéknak. Előbb elakadtak a mély, "púderszerű" homokban, s csak lassan tudtak haladni, majd a pálya szűkebb részén egy veszteglő autó állta útjukat, melyet nem tudtak kikerülni, a kerülő úton pedig ismét megakadtak, s ásniuk kellett, hogy kiszabadítsák Opeljüket.



A csütörtöki gyorsasági két részre volt osztva, s a második fele sem volt könnyebb Szalayék számára.



"A szakasz második részén vadul bekezdtünk, azt gondoltam, hogy itt a lehető leggyorsabban végig kell menni, nehogy ránk sötétedjen. De mégsem volt olyan gyors, mint szerettem volna, mert annyira fújta a saját poromat a szél, hogy többször meg kellett állnunk, mert nem láttam, merre kell menni" - elevenítette fel a csütörtöki eseményeket Szalay Balázs, akinek elmondása szerint az etap hajrája sem alakult szerencsésebben a korábbiakhoz képest. - "Amikor kiértünk a második szakasz végére, észrevettük, hogy defektünk van. Kicseréltük, de kétszáz méter múlva kiderült, hogy a bal első abroncs is lyukas, szóval azt is le kellett cserélni. Ezzel viszont az a helyzet állt elő, hogy vár ránk egy hosszú szakasz pénteken, de nincs pótkerekünk."



A problémát az jelenti, hogy a csütörtök és pénteki etap közötti éjszaka a kiírás szerint kizárólag a versenyzők szerelhették az autóikat, és csupán azokat az alkatrészeket használhatták fel ehhez, amit magukkal vittek a külön erre a célra kialakított tacnai táborba.



A negyedik szakaszt az összetettben is vezető katari Nasszer al-Attijah nyerte, kevesebb mint két perccel megelőzve a 13-szoros győztes Stéphane Peterhanselt.



A motorosok között az amerikai Ricky Brabec érte el a legjobb időt, s egyúttal az összetettben is átvette a vezetést.



Eredmények (a viadal honlapjáról):

4. szakasz, Arequipa-Tacna - Moqueagua, 406 km gyorsasági (510 km össztáv):



autó (60 célba érkező):

1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 3:38:49 óra

2. Stéphane Peterhansel, David Castera (francia, Mini) 1:52 perc hátrány

3. Jakub Przygonski, Tom Colsoul (lengyel, belga, Mini) 8:32 p h.

...32. Szalay Balázs, Bunkoczi László (magyar, Opel Grandland X) 2:08:08 óra hátrány



Az összetett állása:

1. al-Attijah, Baumel 12:12:57 óra

2. Peterhansel, Castera 8:55 perc hátrány

3. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 20:51 p h.

...28. Szalay, Bunkoczi 5:33:38 óra hátrány



motor (116 célba érkező):

1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 3:40:30 óra

2. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 6:19 perc hátrány

3. Toby Price (ausztrál, KTM) 7:07 p h.



az összetett állása:

1. Brabec 12:33:00 óra

2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 2:19 perc hátrány

3. Price 4:22 p h.



Pénteken a Moqueagua és Arequipa közötti szakasz vár a mezőnyre, a motorosoknak 345, az autósoknak 450 kilométeres gyorsaságival.