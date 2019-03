Női kézilabda - Nyert a NEKA ellen az MKC

NEKA – Eu-Fire Mosonmagyaróvár 31 – 42 (16 – 24)



Felkészülési mérkőzés

Balatonboglár, NEKA csarnok

2019. március 13. szerda, 16.00 óra.

Játékvezetők: Marton Zsófia – Szabó Eszter



NEKA:

Magera – Kovács N. 1, Faragó L 3, Bánhidi 3, Vámos P. 8 (1), Szabó N. 2, Vámos M. 3

Hibácska (kapus), Horváth N. 2, Mérai 1, Kajdon 2, Rónai 4 (1), Kukucska, Osvai 1, Woth 1, Szabó P., Németh L.

Vezetőedző: Kiss Szilárd



Eu-Fire Mosonmagyaróvár:

Dányi – Domokos 3, Hudák 2 (1), Tilinger 3 (1), Horváth B. 3, Szarková 6, Bízik R, 4

Csere: Herczeg L. (kapus), Hajtai 3, Kopecz 7, Vukcevic 1, Katona 6 (1), Gyimesi 2, Bardi 2,

Bízik B., Tóth M.

Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteres: NEKA 3 / 2 MKC 3 / 3

Kiállítás: NEKA 8 perc MKC 10 perc



A tavalyi másodosztályú bajnokság versenyfutása után, most egy edzőmérkőzésen találkoztunk ismét a Nemzetei Kézilabda Akadémia csapatával. A tehetséges, fiatal akadémisták pedig alaposan meg is dolgoztatták a játékosainkat az első félidőben. Az MKC azonban nagyon jól kezdte a kétszer 40 perces gyakorló mérkőzést és végig vezetve hozta le az első játékrészt. Jó tempóban kézilabdázott a csapatunk és a hetek óta kiválóan működő védekezésünkkel a gyors, energikus NEKA csapatát is le tudtuk fékezni. A lányok támadásban is pontosak voltak és a játéknak ebben az elemében, az élvonalbeli rutinunk is megmutatkozott.



A játék képe a második félidőben sem sokat változott, mert a lelkesen küzdő NEKA továbbra is maximális odafigyelésre késztette a csapatunkat. Az eredmény tekintetében igaz nem sikerült közelebb kerülniük, de mind a védekezésben, mind a támadásban magas színvonalon gyakorolhattunk ellenük. Remek körülmények között, egy kimondottan ügyes csapat ellen, nagyon komoly terhelést kapott tehát a csapatunk. Feszes, pörgős és élvezetes kézilabda mérkőzést láttunk a második negyven percben is, amelyben az edzők a keretük valamennyi játékosának adtak lehetőséget. Hasznos volt tehát ez a gyakorló találkozó és öröm volt látni, hogy az MKC jó formában és jó hangulatban készül a bajnokság utolsó szakaszára.



Bognár Róbert az MKC vezetőedzőjének értékelése:

Az volt az elsődleges célunk, hogy a csapatunk sokat fusson és dolgozzon és ilyen szempontból nagyon jó erőfelmérő volt ez az edzőmérkőzés. A NEKA – nak ez a korosztálya nagyon tehetséges és így ellenük igazán jó színvonalon és sebességben tudtunk játszani. Tudtuk gyakorolni a nyitott védekezést a megszokott formában és néhány új szerepkörrel, új játékos bevonásával. A dobott gólok számával is elégedett vagyok, de a lerohanások utáni helyzeteinket még mindig lehet és kell javítani.