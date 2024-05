Nem is akárhogyan, ugyanis Soma az első szabadedzés kivételével minden pályára menetelkor a legjobbnak bizonyult, és a pole pozíció mellé mindkét futamot megnyerte a PRO Superstock 1000-ben.

Bálint a gyengébbre sikeredett időmérőt követően mindkét futamon a legjobb tízben zárt a világbajnoki mezőnynek is beillő Superbike kategóriában, ami kiváló alap a folytatáshoz.

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team: a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában. 2024-ben immár kibővült csapattal vágnak neki az idei IDM szezonnak, hiszen Bálint mellett ott lesz a Pro Superstock 1000 mezőnyében a Northen Talent Cup sorozat 2020-as szezonjában bajnoki címet szerző Görbe Soma is. Mindketten a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottjai, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálniuk.

A 22 éves Kovács Bálint második idényét kezdte meg az IDM-ben, a Superbike kategóriában. A HUMDA által is támogatott motoros a sikeres hételeji tesztet követően bizakodva várta a hétvégét, ám egyrészt az erőviszonyok nagyon megváltoztak – a királykategóriában vb-szintű mezőny gyűlt össze –, ráadásul egy technikai hiba is közbeszólt, így végül a 15. rajtkockát tudta megszerezni. Mindkét versenyen a visszafogottabb rajt után jelentősen előre lépett: az esőben rendezett első futamon a 8., míg a száraz körülmények között megrendezett másodikon a 9. helyet szerezte meg, így összetettben a nagyon értékes 15 pontjával a 9. helyen várja a folytatást.

„Azt már az első szabadedzésen láttam, hogy az erőviszonyok nagyon megváltoztak, elképesztően erős mezőny gyűlt össze Sachsenringen. A harmadik tréningre összeállt minden, a tempóm is az 5-10. helyre megvolt. Bizakodtam a jó időmérőben, azonban egy technikai hiba miatt mindössze egy kört tudtam teljesíteni, ami a 15. rajtpozícióra volt elég. Azt tudtam, hogy ezen a pályán nehéz előzni, ám mindkét versenyen a visszafogott rajtom ellenére sikerült előre jönnöm. Előbb esőben a 8., majd száraz körülmények között a 9. helyen végeztem. Fontos pontokat szereztem, összességében elégedett vagyok a szezonnyitón nyújtott teljesítményemmel” – jelentette ki Kovács Bálint.

Görbe Soma viszont azonnal megmutatta a világnak, miért is tartják az egyik legtehetségesebb magyar motorosnak. Többen megmosolyoghatták, amikor az érettségire készülő 18 éves fiatal azt mondta, nyerni szeretne élete első ezres versenyhétvégéjén az IDM rendkívül erős mezőnyében. Ám Soma bebizonyította, nagyon is komolyan gondolta ezt: elsőbb a szabadedzéseken szerepelt remekül – az elsőn még 2. lett, de a másodikat már megnyerte –, megszerezte a pole pozíciót, mégpedig mindkét időmérőt megnyerve, majd feltéve a koronát eddigi szereplésére, nagy fölénnyel, 12 másodperc előnnyel az első, majd a második futamon is nyerni tudott a Pro Superstock 1000-es kategóriában. Természetesen mindkét futamon az övé lett a leggyorsabb kör, összetettben a maximális 50 ponttal vezeti a bajnokságot, a második német Dominik Blerschnek 36 pontja van.

„Hihetetlen, ami itt történt velem, hiszen valamennyi napon domináltunk, egyedül az első szabadedzést nem sikerült megnyernem. A jó teljesítményhez persze az is kellett, hogy rendelkezzek pályaismerettel. Bevallom, egy idő után már a Superbike-ban indulók eredményeihez méregettem magam, mert látni akartam, vajon ebben az összehasonlításban hol is tartok. A versenyeken aztán minden összeállt, hibátlan motorozással sikerült mindkétszer nyernem, így teljesítve a legtitkosabb álmaimat, a dobogó legfelső fokán állva hallgathattam a magyar himnuszt. Bejött a taktikám is, hiszen mindkét versenyen óvatosan rajtoltam, de aztán elkaptam a fonalat, és a második kör végén már az élen álltam” – árulta el Görbe Soma.

A Hungarian Motorsport Academy utánpótlásnevelési rendszert a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. hozta létre és működteti.